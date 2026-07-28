Novi zaplet u ratu s medijima: BBC dobio bitku na sudu, Tramp primoran da predati finansijske knjige

Savezni sudija naložio je Donaldu Trampu (Trump) da u roku od deset dana počne dostavljati svoje finansijske evidencije BBC-ju, dok se britanski javni servis brani od njegove tužbe za klevetu vrijedne 10 milijardi dolara.

Fond "The Trump Revocable Trust", preko kojeg se upravlja poslovnim interesima predsjednika dok je na funkciji, predstavlja pravni subjekt koji kontroliše Trampovu poslovnu imovinu, prenosi Daily Mail.

Najnovija sudska odluka znači da je upravo Trampov zahtjev za naknadu štete otvorio mogućnost za opsežan uvid u poslovanje njegovih kompanija.

Sudija Endžolik Let (Angelique H. Late) djelimično je usvojila zahtjev BBC-ja za prinudno dostavljanje dokumentacije, naloživši fondu da preda tražene dokumente, ali je istovremeno suzila obim zahtjeva tako da obuhvata period počevši od 1. januara 2023. godine.

Značajna količina dokumentacije

Fondu je naloženo da prvu značajnu količinu dokumentacije dostavi u roku od deset dana, nakon čega će dokumente morati dostavljati na sedmičnom nivou sve dok zahtjev ne bude u potpunosti ispunjen.

Tužba za klevetu odnosi se na dvanaestosekundni montirani isječak Trampovog govora održanog 6. januara 2021. godine, koji je uklopljen u dokumentarni film emisije Panorama, emitirane nekoliko sedmica uoči predsjedničkih izbora 2024. godine. Gledaoci su u prilogu čuli Trampa kako govori: "Krenućemo ka Kapitolu... i ja ću biti s vama. I borit ćemo se. Borit ćemo se žestoko."

Međutim, rečenice o "borbi" izgovorene su više od 50 minuta kasnije u originalnom govoru, zbog čega Tramp tvrdi da je montažom stvoren utisak da je direktno podsticao okupljene na nasilje.

Generalni direktor BBC-ja Tim Dejvi (Tim Davie) podnio je ostavku nakon posljedica izazvanih ovim slučajem, dok je predsjednik Upravnog odbora Samir Šah (Samir Shah) prošlog novembra uputio Trampu pismo u kojem je priznao da je sporni prilog "stvorio pogrešan utisak da ste direktno pozvali na nasilne akcije".

Prema sudskim podnescima BBC-ja, Trampov fond povezan je s gotovo 400 pravnih subjekata, a Tramp je njegov jedini korisnik. Njegovi advokati ranije su zahtjev za finansijskom dokumentacijom odbacili kao pokušaj prikupljanja dokaza bez čvrste osnove.

BBC tvrdi da će finansijska dokumentacija pokazati da je bogatstvo predsjednika tokom protekle godine poraslo za više od milijardu dolara, što bi bilo u suprotnosti s njegovom tvrdnjom da mu je emitovanje dokumentarca nanijelo finansijsku štetu, prenosi Bloomberg.

Tramp ima mogućnost da uloži žalbu okružnom sudiji Roju Altmanu (Roy Altman), kojeg je sam imenovao na tu funkciju. BBC, s druge strane, vodi odvojeni postupak kojim traži odbacivanje tužbe, uz obrazloženje da sud na Floridi nije nadležan za spor u vezi s televizijskim programom koji nikada nije emitiran u Sjedinjenim Američkim Državama.

Trampov pravni tim

- S obzirom na povezanost fonda sa štetom koju tužilac navodno potražuje, informacije koje fond posjeduje relevantne su i značajne za svaku analizu štete koju tuženi bude odlučio provesti - napisala je sudinica Let.

- Analiza štete koju je izvršio tuženi posebno je važna za tuženog, gdje tužilac sada tvrdi da je pretrpio štetu od 10 milijardi dolara - dodala je.

Televizijska kuća također insistira da se Tramp sasluša pod zakletvom.

- Ignorisali su naš zahtjev da zakažemo predsjednikovo svjedočenje. Odugovlače s davanjem termina - rekao je Tobin.

Prošle sedmice Trampov pravni tim pokušao je ublažiti posljedice presude povlačenjem zahtjeva za ekonomsku štetu i traženjem isključivo naknade zbog narušavanja ugleda.

Advokat Alehandro Brito (Alejandro Brito) rekao je da je predsjednik promijenio stav od podnošenja tužbe, opisujući slučaj kao nešto što je "evoluiralo".

"Umijeće sklapanja poslova"

- Šteta je ograničena na način koji se razlikuje od vremena kada je tužba prvobitno podnesena - rekao je Brito sudiji.

- Čak i ako je došlo do štete po brend, mi to ne tražimo kao dio naše odštete... To je mnogo uži obim onoga o čemu se radi u ovom slučaju - dodao je.

Sudija Let rekla je da nema ovlaštenja da sama odbije poslovne tužbe.

Advokat BBC-ja Čak Tobin (Chuck Tobin) rekao joj je da je ta razlika besmislena.

- Kandidovao se za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država na platformi "umijeće sklapanja poslova"'. Ne možete odvojiti čovjeka i njegovu reputaciju od poslovanja njegovih kompanija - zaključio je Tobin.