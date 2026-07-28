Objavljeni audiosnimci na kojima Bajden priznaje da posjeduje tajne papire: "Upravo sam pronašao sve povjerljive stvari dolje"

Objavljeni su dugoočekivani audiosnimci na kojima bivši američki predsjednik Džo Bajden (Joe Biden) priznaje da je nakon odlaska s pozicije potpredsjednika SAD-a zadržao povjerljive dokumente.

Materijali u trajanju od preko dva sata pušteni su u javnost zahvaljujući pritisku republikanaca u Kongresu i neprofitne organizacije Oversight Project, koji su pokrenuli sudski postupak radi njihovog objavljivanja.

Snimci prikazuju razgovore iz 2016. i 2017. godine između Bajdena i Marka Zvonicera (Marka Zwonitzera), pisca njegovih memoara "Obećaj mi, tata".

U jednom od zapisa nastalom u februaru 2017. godine, ubrzo nakon završetka mandata u administraciji Baraka Obame (Baracka Obame), Bajden izgovara: "Upravo sam pronašao sve povjerljive stvari dolje."

"Opsežne bilješke"

U ranijem snimku, nastalom u oktobru 2016. godine dok je još bio na funkciji, Bajden sagovorniku govori: "Imam opsežne bilješke iz ovog vremenskog perioda... Oni (Bijela kuća) nisu znali da ovo imam."

Iako je Ministarstvo pravosuđa tokom Bajdenovog predsjedničkog mandata odbijalo ustupiti ove snimke, a njegov pravni tim sudskim putem pokušavao spriječiti objavu, odbrana je nakon niza pravnih poraza na kraju odustala od daljih blokada.

Bajdenov glasnogovornik Ti Džej Daklo (TJ Ducklo) osudio je objavljivanje snimaka, proglasivši ga političkim obračunom.

- Ovo je samo posljednji primjer kako ova administracija koristi Ministarstvo pravde kao oružje za političku odmazdu. To je pogrešno. Iako se predsjednik Bajden ne slaže s današnjom odlukom, on također poštuje sudove i vitalnu ulogu koju nezavisno pravosuđe igra u zdravoj demokratiji - rekao je Daklo.

Istraga specijalnog savjetnika

Republikanci iz Nadzornog odbora upozoravaju da objavljeni snimci sadrže cenzurisane dijelove, tvrdeći da je to urađeno kako bi se prikrilo Bajdenovo odavanje tajnih podataka.

Ovi audio-zapisi činili su osnovu istrage specijalnog savjetnika Roberta Hura iz 2024. godine.

Hur je tada zaključio da je Bajden nepropisno rukovao tajnim dokumentima, ali je odlučio da neće podizati optužnicu.

Cijeli slučaj ponovo je skrenuo pažnju na sličan postupak vođen protiv aktuelnog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) zbog čuvanja dokumenata na Floridi, no te su optužbe protiv Trumpa odbačene po njegovom povratku u Bijelu kuću.