Senat objavio izvještaj: Ronald Džonson korak bliže ambasadorskoj funkciji u BiH

Odbor za vanjske poslove Senata Sjedinjenih Američkih Država objavio je izvještaj, odnosno potvrdu o stručnoj osposobljenosti Ronalda Džonsona (Ronald Johnson), kandidata za ambasadora SAD u Bosni i Hercegovini.

U izvještaju se navodi da je Džonson istaknuti vojni lider, stručnjak za međunarodnu sigurnost i strateški savjetnik s više od četiri decenije profesionalnog iskustva.

Ambasadorska preporuka

Penzionisan je u činu brigadnog generala nakon službe u Marinskom korpusu SAD, gdje je bio angažovan od 1975. do 2010. godine. Tokom vojne karijere služio je na Bliskom istoku, u Evropi, na Karibima i u Centralnoj Aziji te učestvovao u operacijama Pustinjski štit (Desert Shield), Pustinjska oluja (Desert Storm) i Iračka sloboda (Iraqi Freedom). Predvodio je i krizne operacije, uključujući evakuaciju američkih državljana iz Bejruta.

U dokumentu se ističe i njegov doprinos jačanju međunarodne vojne saradnje kroz angažman u misijama Ujedinjenih nacija u Libanu i na Sinaju, kao i komandovanje 24. ekspedicionom jedinicom Marinskog korpusa, jednom od elitnih američkih vojnih formacija za brzo djelovanje.

Nakon penzionisanja 2010. godine osnovao je konsultantsku kompaniju Mares Associates LLC, specijaliziranu za međunarodnu sigurnosnu saradnju, modernizaciju odbrane i strateško savjetovanje.

Senatska potvrda

Senatski odbor zaključio je da Ronald Džonson, zahvaljujući bogatom vojnom i međunarodnom iskustvu te dokazanim liderskim i diplomatskim sposobnostima, ispunjava sve uslove za obavljanje dužnosti ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.

Džonson je diplomirao menadžment na Franklin Pierce Collegeu, a završio je i više programa vojnog usavršavanja, uključujući Amphibious Warfare School, Marine Corps Command and Staff College i Naval War College.