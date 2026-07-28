Tramp zaprijetio Iranu novim udarima: "Mogao bih srušiti većinu njihovih mostova za manje od sat"

Američki predsjednik Donald Tramp uputio je novu oštru poruku Teheranu, upozorivši da će Sjedinjene Američke Države "završiti posao" ukoliko Iran ne pristane na dogovor s Vašingtonom (Washington). Istovremeno, diplomatski posrednici nastavljaju napore da dvije zemlje vrate za pregovarački sto nakon nedavne eskalacije sukoba.

Gostujući u emisiji "Fox and Friends" na televiziji Fox News, Trump je izjavio da SAD imaju mogućnost u veoma kratkom roku nanijeti ogromnu štetu iranskoj infrastrukturi.

- Mogao bih srušiti većinu njihovih mostova za manje od sat vremena. Mogu uništiti i njihove elektrane. Za jedan dan ostali bi bez elektroenergetskog sistema. Mislim da smo trenutno u veoma jakoj poziciji i oni znaju da ću to učiniti ako ne postignemo dogovor - rekao je Trump.

Američki predsjednik je i ranije, tokom leta predsjedničkim avionom Air Force One prema Mičigenu (Michigan), izjavio novinarima da Vašington i Teheran vode "dobre razgovore", navodeći da je inicijativa za obnovu kontakata došla s iranske strane.

Prema pisanju agencije AP, pozivajući se na regionalne zvaničnike, posrednici predvođeni Katarom i Pakistanom ostvarili su određeni napredak u pokušajima obnove dijaloga između SAD-a i Irana. Cilj je ponovno pokretanje pregovora nakon što su obje strane obustavile međusobne napade poslije dvosedmične eskalacije sukoba.

Analitičari ocjenjuju da Trumpove izjave predstavljaju nastavak politike snažnog pritiska na Iran uoči mogućeg nastavka pregovora o sigurnosnim i nuklearnim pitanjima. Istovremeno, međunarodna zajednica poziva obje strane na uzdržanost kako bi se spriječila nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku.