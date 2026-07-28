Drama na moru: Ratni brod ispalio 17 metaka iza britanskog političara

Francuski ratni brod ispalio je hice u blizini čamca u Lamanšu na kojem se nalazio britanski poslanik Kris Filp (Chris Philp), koji je tvrdio da se sve dogodilo bez prethodnog upozorenja.

Filp je snimak incidenta objavio na svom profilu na društvenoj mreži Iks, navodeći da je u trenutku događaja pratio ilegalne prelaske migranata preko Lamanša.

– Danas smo na kanalu pratili ilegalne prelaske migranata. Dok sam davao intervju za BBC, francuski ratni brod nam se približio i ispalio 17 bojevih metaka iza nas. Nije bilo nikakvog obavještenja niti vježbe. Djelovalo je kao upozoravajući pucnji ili pokušaj zastrašivanja – naveo je Filp.