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LAMANŠ

Drama na moru: Ratni brod ispalio 17 metaka iza britanskog političara

Britanski poslanik Kris Filp objavio je snimak incidenta u Lamanšu, tvrdeći da je francuski ratni brod ispalio hice u blizini njegovog čamca

Incident u Lamanšu: Britanski poslanik tvrdi da su pucali bez upozorenja. Platforma X

D. E.

prije 43 minute

Francuski ratni brod ispalio je hice u blizini čamca u Lamanšu na kojem se nalazio britanski poslanik Kris Filp (Chris Philp), koji je tvrdio da se sve dogodilo bez prethodnog upozorenja.

Filp je snimak incidenta objavio na svom profilu na društvenoj mreži Iks, navodeći da je u trenutku događaja pratio ilegalne prelaske migranata preko Lamanša.

– Danas smo na kanalu pratili ilegalne prelaske migranata. Dok sam davao intervju za BBC, francuski ratni brod nam se približio i ispalio 17 bojevih metaka iza nas. Nije bilo nikakvog obavještenja niti vježbe. Djelovalo je kao upozoravajući pucnji ili pokušaj zastrašivanja – naveo je Filp.

S njim se u čamcu nalazio i reporter BBC-ja Majkl Keohan (Michael Keohan), koji je opisao trenutak kao "nadrealan".

Prema njegovim riječima, francuski patrolni brod približio se čamcu na udaljenost od oko 300 metara, nakon čega su uslijedili pucnji.

Za sada nije poznato zbog čega je tačno došlo do incidenta niti da li su francuske vlasti dale zvanično objašnjenje. Lamanš je posljednjih godina jedno od najopterećenijih područja zbog velikog broja pokušaja prelazaka migranata malim čamcima između Francuske i Velike Britanije.

# NAPAD
# BRITANIJA
# FRANCUSKA
# LAMANŠ
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