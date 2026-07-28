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OŠTRA KRITIKA

Američki bivši kongresmen optužio izraelski lobi: "Kupili su, zarobili ili zastrašili svakog izabranog republikanca"

Tvrdi da su proizraelske interesne grupe potrošile 30 miliona dolara kako bi ga porazile na unutarstranačkim izborima

Mesi: Optužbe za lobiranje. X

R. U.

prije 27 minuta

Bivši američki kongresmen Tomas Mesi (Thomas Massie) oštro je kritikovao utjecaj proizraelskog lobija na američku politiku, tvrdeći da je njegova izborna kampanja bila meta višemilionskog finansiranja.

U objavi na društvenoj mreži X Mesi je naveo da je "izraelski lobi potrošio 30 miliona dolara" kako bi ga porazio na republikanskim unutarstranačkim izborima, ali je ustvrdio da je "Amerika pobijedila jer je cijela generacija sada svjesna njihovog razornog utjecaja na vladu".

- Oni su kupili, zarobili ili zastrašili svakog izabranog republikanca u Kongresu. Ja sam posljednji koji nije - poručio je Mesi.

Mesi je godinama bio jedan od rijetkih republikanskih zastupnika koji je otvoreno kritizirao američku vojnu pomoć Izraelu i protivio se pojedinim vanjskopolitičkim potezima administracije Donalda Trampa. Na republikanskim unutarstranačkim izborima u Kentakiju (Kentucky) ove godine izgubio je od kandidata kojeg je podržao Tramp, nakon jedne od najskupljih kongresnih kampanja u historiji SAD-a. 

# KONGRES SAD
# LOBIRANJE
# IZRAEL
# THOMAS MASSIE
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