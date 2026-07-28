Američki bivši kongresmen optužio izraelski lobi: "Kupili su, zarobili ili zastrašili svakog izabranog republikanca"

Bivši američki kongresmen Tomas Mesi (Thomas Massie) oštro je kritikovao utjecaj proizraelskog lobija na američku politiku, tvrdeći da je njegova izborna kampanja bila meta višemilionskog finansiranja.

U objavi na društvenoj mreži X Mesi je naveo da je "izraelski lobi potrošio 30 miliona dolara" kako bi ga porazio na republikanskim unutarstranačkim izborima, ali je ustvrdio da je "Amerika pobijedila jer je cijela generacija sada svjesna njihovog razornog utjecaja na vladu".

- Oni su kupili, zarobili ili zastrašili svakog izabranog republikanca u Kongresu. Ja sam posljednji koji nije - poručio je Mesi.