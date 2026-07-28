Tramp: Dobri razgovori s Iranom, morat ćemo uništiti Pickaxe ako ne postignemo dogovor

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp izjavio je da je Vašington vodio dobre razgovore s Iranom, ali je ponovio da će SAD gađati mostove, elektrane i drugu infrastrukturu ukoliko dvije strane ne postignu sporazum o okončanju rata.

U intervjuu za Fox News Tramp je rekao da želi izbjeći napade na iranske mostove i elektrane, ukoliko to bude moguće.

- To je veoma, veoma osjetljiva ravnoteža. Zato smatram da smo trenutno u veoma snažnoj poziciji. Oni znaju da ću to učiniti ako ne postignemo dogovor. Ne možemo više dozvoliti da krše dogovore - rekao je Tramp, prenosi agencija Reuters.

Dodao je da je s Iranom "imao dobre razgovore".

Kasnije danas sastat će se s premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom.

Upitan o navodima da s Netanjahuom planira razgovarati o radovima na lokaciji povezanoj s iranskim nuklearnim programom, poznatoj kao Pickaxe, utvrđenom postrojenju smještenom duboko pod zemljom u blizini jednog od glavnih iranskih nuklearnih lokaliteta, Tramp je odgovorio da mu za to "ne treba" izraelski premijer.

- Ne treba mi Bibi da mi to kaže. Bibi mi to govori jer želi da ostanem uključen - rekao je Tramp.

Dodao je da "tačno zna šta se dešava s postrojenjem Pickaxe" te da to "nije veliki problem".

- Uništili smo njihove nuklearne lokacije, a morat ćemo uništiti i Pickaxe ako ne postignemo dogovor. Ako ne postignemo dogovor, veoma lako ćemo ga uništiti - poručio je Tramp.