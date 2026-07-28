Zelenski se sastao s Trampom u Bijeloj kući: Evo o čemu su razgovarali

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski sastao se danas u Bijeloj kući s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom, gdje su razgovarali o novim diplomatskim naporima za okončanje rata u Ukrajini.

Dvojica lidera razgovarala su i o mogućnosti licencne proizvodnje američkih sistema protuzračne odbrane, prenosi Kyiv Independent.

"Dobar sastanak"

Zelenski je nakon susreta izjavio da je razgovor bio "dobar".

- Predsjednik i ja razgovarali smo o licencama za proizvodnju presretača za sistem Patriot i o još nekoliko ideja koje bi mogle pomoći - rekao je Zelenski.

- Dotakli smo se i diplomatije. Važno je da se taj proces ponovo pokrene, a naši timovi dogovorit će dalju komunikaciju - dodao je ukrajinski predsjednik.

Sastanak je počeo u 9:47 sati po lokalnom vremenu, trajao je oko sat vremena i održan je iza zatvorenih vrata, potvrdio je zvaničnik Bijele kuće.

Savjetnici ukrajinskog predsjednika smatraju da je Tramp postao naklonjeniji Ukrajini te da je ovaj susret prilika za osiguravanje njegove podrške.

Prema izvorima upoznatim s temom, očekivalo se da će dvojica lidera razgovarati o prijedlogu zračnog primirja koji bi kasnije bio predstavljen Rusiji.

Također se očekivalo da će Zelenski zatražiti dodatne presretače za sistem Patriot, koji je trenutno jedini sistem sposoban zaustaviti ruske balističke projektile. Ukrajina se suočava s velikim nedostatkom ovih odbrambenih sistema.

Razgovori su održani u trenutku kada su i Ukrajina i Rusija pojačale zračne napade dugog dometa. Ukrajina je proširila napade na rusku vojnu infrastrukturu i logistiku duboko unutar ruske teritorije, dok je Rusija istovremeno intenzivirala napade na ukrajinske gradove, uključujući Kijev.

Diplomatski napori Vašingtona

Današnji susret nastavak je razgovora od 8. jula, kada je Tramp odobrio dugogodišnji ukrajinski zahtjev za licencnu proizvodnju raketa Patriot.

Jedan američki zvaničnik naveo je da Bijela kuća vjeruje kako obje strane sada imaju razloge prihvatiti zračno primirje. Prema toj procjeni, Ukrajina želi sačuvati ograničene kapacitete protuzračne odbrane, dok se Rusija suočava sa sve većim pritiskom zbog ukrajinskih napada.

U sklopu priprema za sastanak, Zelenski je nedavno telefonski razgovarao s Trampovim izaslanicima Stivom Vitkofom (Steve Witkoff) i Džaredom Kušnerom (Jared Kushner), koji predvode napore Vašingtona u posredovanju.

Oni su obavijestili Zelenskog da Bijela kuća priprema izmijenjeni pregovarački okvir. Plan je prvo uskladiti stavove s Kijevom prije nego što bilo kakav prijedlog bude predstavljen Moskvi.

Vitkof i Kušner za sada ne planiraju posjetu Kijevu, ali se očekuje njihov odlazak u Rusiju nakon dogovora s ukrajinskom stranom.

Neposredno prije sastanka američki senatori objavili su dvostranački dogovor o zakonu čiji je cilj uvođenje sankcija velikim kupcima ruske nafte i plina.

Proceduralno glasanje o prijedlogu nazvanom "Zakon o sankcioniranju Rusije i Irana Lindsey O. Graham" zakazano je za večeras.

Kasnije tokom dana očekuje se da će Zelenski i Tramp zajedno prisustvovati sahrani senatora Lindzija Grajema (Lindsey Graham).

Zvaničnik Bijele kuće izjavio je da Tramp ostaje posvećen okončanju rata.

- I dalje je optimista da ćemo na kraju postići mirovni sporazum - rekao je zvaničnik.