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UPRKOS PRIMIRJU

Novi napadi na Gazu: Izraelska vojska ranila 17 Palestinaca

Među povrijeđenima je devet osoba u Nuseiratu, tri u Deir al-Balahu i pet zapadno od Khan Younisa

Gaza: Novi napad. Anadolija

Anadolija

1 sat

Izraelska vojska ranila je u utorak 17 Palestinaca u napadu bespilotnom letjelicom i pucnjavi usmjerenim na okupljanje civile i dva kampa za raseljene osobe u Pojasu Gaze, javlja Anadolu.

Napadi su uslijedili usred kontinuiranih izraelskih kršenja sporazuma o prekidu vatre koji je na snazi od 10. oktobra 2025. godine.

Dron pogodio okupljanje civila

U najnovijem napadu, devet Palestinaca je povrijeđeno kada je izraelski dron pogodio okupljanje civila u izbjegličkom kampu Nuseirat u centralnom dijelu Gaze, navodi se u saopćenju bolnice Al-Awda.

Također, tri Palestinca su povrijeđena kada su izraelska vojna vozila otvorila vatru na kamp za raseljene osobe istočno od Deir al-Balaha u centralnoj Gazi, javio je dopisnik agencije Anadolu, pozivajući se na medicinske izvore.

Napad na kamp

U sličnom napadu na jugu Gaze, pet Palestinaca je povrijeđeno u izraelskoj pucnjavi čija je meta bio kamp za raseljene zapadno od Khan Younisa, naveli su isti izvori.

Raseljeni ljudi u ova dva kampa žive u dotrajalim šatorima bez osnovnih potrepština, nakon što je Izrael uništio njihove domove i prisilio ih na bijeg od početka rata u Gazi.

Palestinsko ministarstvo zdravstva u Gazi saopćilo je u utorak da je u izraelskim kršenjima sporazuma o prekidu vatre od 10. oktobra poginulo 1.207 ljudi, dok je 3.914 povrijeđeno.

# IZRAEL
# GAZA
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