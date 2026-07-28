Kao da su ratni zločinci: Devet novinara dobilo zatvorske kazne kakve se ne pamte

Sud u Azerbejdžanu osudio je devet novinara, medijskih radnika i aktivista povezanih s nezavisnim medijem Toplum TV na zatvorske kazne od 12 do 15 godina, što je izazvalo snažne reakcije međunarodnih organizacija za zaštitu novinara.
Organizacije za zaštitu slobode medija ocijenile su da je riječ o politički motiviranom procesu čiji je cilj gušenje kritičkih glasova i pritisak na nezavisno novinarstvo u Azerbejdžanu.
Toplum TV bio je jedan od posljednjih većih nezavisnih internet medija u ovoj zemlji, poznat po izvještavanju o korupciji, društvenim problemima i radu vlasti.
Osnivač i direktor medija Alasgar Mamedli (Alasgar Mammadli) osuđen je na 14 godina zatvora, dok su aktivisti povezani s medijem Akif Gurbanov i Ruslan Izetli (Ruslan Izzetli) dobili po 15 godina zatvora. Ostali optuženi osuđeni su na kazne od 12 do 14 godina.
Optužnica ih je teretila za nezakonito primanje i korištenje sredstava stranih donatora u okviru navodne "organizirane kriminalne grupe". Svi optuženi odbacili su te tvrdnje i naveli da je postupak povezan s njihovim novinarskim i aktivističkim radom.
Advokat dijela optuženih Elčin Sadigov (Elchin Sadigov) najavio je žalbu, tvrdeći da je presuda nezakonita i politički motivirana.
Policija upala u redakciju
Policija je u martu 2024. godine upala u prostorije redakcije Toplum TV-a i uhapsila više članova tima. Organizacije za ljudska prava već duže vrijeme upozoravaju na pritiske prema nezavisnim medijima, aktivistima i opozicionim političarima u Azerbejdžanu.
Evropska i Međunarodna federacija novinara (EFJ i IFJ) osudile su izrečene kazne, navodeći da predstavljaju pokušaj zastrašivanja novinara. Generalni sekretar IFJ-a Entoni Belanže (Anthony Bellanger) presudu je opisao kao čin državne represije.
I Reporteri bez granica zatražili su oslobađanje osuđenih, tvrdeći da je proces protiv novinara bio nepravedan i usmjeren protiv nezavisnih medija.
Alijev na vlasti više od dvije decenije
Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev (Ilham Aliyev) nalazi se na vlasti od 2003. godine, kada je naslijedio svog oca Hejdara Alijeva.
Na izborima 2024. godine osvojio je novi mandat sa velikom većinom glasova, dok je Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE) upozorila na restriktivno političko okruženje i nedostatak stvarne konkurencije.
Slučaj Toplum TV dodatno je pojačao međunarodne kritike na račun stanja slobode medija i položaja nezavisnog novinarstva u Azerbejdžanu.