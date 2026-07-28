Kao da su ratni zločinci: Devet novinara dobilo zatvorske kazne kakve se ne pamte

Sud u Azerbejdžanu osudio je devet novinara, medijskih radnika i aktivista povezanih s nezavisnim medijem Toplum TV na zatvorske kazne od 12 do 15 godina, što je izazvalo snažne reakcije međunarodnih organizacija za zaštitu novinara.

Organizacije za zaštitu slobode medija ocijenile su da je riječ o politički motiviranom procesu čiji je cilj gušenje kritičkih glasova i pritisak na nezavisno novinarstvo u Azerbejdžanu.

Toplum TV bio je jedan od posljednjih većih nezavisnih internet medija u ovoj zemlji, poznat po izvještavanju o korupciji, društvenim problemima i radu vlasti.

Osnivač i direktor medija Alasgar Mamedli (Alasgar Mammadli) osuđen je na 14 godina zatvora, dok su aktivisti povezani s medijem Akif Gurbanov i Ruslan Izetli (Ruslan Izzetli) dobili po 15 godina zatvora. Ostali optuženi osuđeni su na kazne od 12 do 14 godina.