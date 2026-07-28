Video / Incident u Detroitu: Demonstrant prozivao Trampa da štiti pedofile, on mu odgovorio sa bine

Tokom obraćanja predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa u Detroitu došlo je do incidenta koji su zabilježile kamere.

Govor u Detroitu

Šef Bijele kuće jučer je posjetio veliki proizvodni pogon kompanije General Motors u predgrađu Detroita, Milforodu, kako bi branio svoju ekonomsku politiku i pružio podršku republikanskim kandidatima u toj saveznoj državi.

Dok je Tramp govorio o prednostima toga što, kako je rekao, kompanije više "ne pljačkaju Ameriku do gole kože", iz publike se začuo muškarac koji je uzvikivao: "Zaštitnik pedofila! Zaštitnik pedofila!"

Tramp je pokušao povisiti glas kako bi nadjačao demonstranta, dok je publika počela reagovati, ali je muškarac nastavio ponavljati istu poruku.

Trampov odgovor

Kada je među okupljenima počelo skandiranje "SAD! SAD!", Tramp se nasmiješio i odgovorio demonstrantu: "On je komunista! On je komunista!"

- Hvala vam. On je komunista, mi se borimo protiv komunista. Šta se dešava? Ovo je sjajno" rekao je Tramp.