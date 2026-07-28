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OBRAĆANJE PREDSJEDNIKA

Video / Incident u Detroitu: Demonstrant prozivao Trampa da štiti pedofile, on mu odgovorio sa bine

Demonstranta je potom izvelo nekoliko pripadnika šerifove službe, dok je publika aplauzom ispratila njegovo udaljavanje

Trampovo obraćanje u Detroitu. Platforma X

M. Až.

prije 45 minuta

Tokom obraćanja predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa u Detroitu došlo je do incidenta koji su zabilježile kamere.

Govor u Detroitu

Šef Bijele kuće jučer je posjetio veliki proizvodni pogon kompanije General Motors u predgrađu Detroita, Milforodu, kako bi branio svoju ekonomsku politiku i pružio podršku republikanskim kandidatima u toj saveznoj državi.

Dok je Tramp govorio o prednostima toga što, kako je rekao, kompanije više "ne pljačkaju Ameriku do gole kože", iz publike se začuo muškarac koji je uzvikivao: "Zaštitnik pedofila! Zaštitnik pedofila!"

Tramp je pokušao povisiti glas kako bi nadjačao demonstranta, dok je publika počela reagovati, ali je muškarac nastavio ponavljati istu poruku.

Trampov odgovor

Kada je među okupljenima počelo skandiranje "SAD! SAD!", Tramp se nasmiješio i odgovorio demonstrantu: "On je komunista! On je komunista!"

- Hvala vam. On je komunista, mi se borimo protiv komunista. Šta se dešava? Ovo je sjajno" rekao je Tramp.

Nakon toga poručio je da će "ostvariti veoma veliku pobjedu", prije nego što je dodao da "nije ni čuo tog čovjeka".

Demonstrant je ponovio optužbe koje često iznose Trampovi liberalni kritičari, tvrdeći da je predsjednik dio nastojanja da se spriječi objavljivanje dokumenata povezanih s pokojnim Džefrijem Epstinom (Jeffrey Epstein), osuđenim milijarderom pedofilom s kojim je Tramp ranije bio u prijateljskim odnosima.

Demonstranta je potom izvelo nekoliko pripadnika šerifove službe, dok je publika aplauzom ispratila njegovo udaljavanje.

Predsjednik SAD negirao je bilo kakvu krivičnu odgovornost u vezi s Epstajnom i nikada nije bio optužen ni za jedno krivično djelo povezano s tim slučajem ili dokumentima.

# DETROIT
# SAD
# DONALD TRUMP
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