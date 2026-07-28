Iran pokazao dron Hadid 110 koji mijenja pravila igre

Nova verzija bespilotne letjelice Hadid 110 privukla je pažnju zbog naprednih karakteristika, među kojima se posebno izdvajaju velika brzina, mlazni pogon i tehnologija smanjene uočljivosti.

Za razliku od većine samoubilačkih dronova koji koriste klasične propelerske motore, ova letjelica opremljena je turbomlaznim motorom koji joj omogućava brzinu veću od 500 kilometara na sat. Zbog toga se navodi kao jedna od najbržih bespilotnih letjelica ove vrste.

Hadid 110, dron koji izaziva strah

Prema dostupnim informacijama, unaprijeđena verzija dizajnirana je kako bi skratila vrijeme reakcije protivzračne odbrane. Veća brzina omogućava joj da brže stigne do cilja, dok konstrukcija trupa otežava njeno otkrivanje radarima.

Posebna pažnja posvećena je aerodinamičkom obliku letjelice. S-usisnik zraka skriva dijelove motora, dok materijali korišteni na vanjskom dijelu mogu smanjiti odraz radarskih talasa.