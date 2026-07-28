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Iran pokazao dron Hadid 110 koji mijenja pravila igre

Nova verzija bespilotne letjelice Hadid 110 privukla je pažnju zbog napredne tehnologije, velike brzine i mogućnosti smanjenja uočljivosti na radaru

Iran pokazao novo oružje: Dron koji leti 500 km/h i skriva se od radara. Platforma X

D. E.

prije 14 minuta

Nova verzija bespilotne letjelice Hadid 110 privukla je pažnju zbog naprednih karakteristika, među kojima se posebno izdvajaju velika brzina, mlazni pogon i tehnologija smanjene uočljivosti.

Za razliku od većine samoubilačkih dronova koji koriste klasične propelerske motore, ova letjelica opremljena je turbomlaznim motorom koji joj omogućava brzinu veću od 500 kilometara na sat. Zbog toga se navodi kao jedna od najbržih bespilotnih letjelica ove vrste.

Hadid 110, dron koji izaziva strah

Prema dostupnim informacijama, unaprijeđena verzija dizajnirana je kako bi skratila vrijeme reakcije protivzračne odbrane. Veća brzina omogućava joj da brže stigne do cilja, dok konstrukcija trupa otežava njeno otkrivanje radarima.

Posebna pažnja posvećena je aerodinamičkom obliku letjelice. S-usisnik zraka skriva dijelove motora, dok materijali korišteni na vanjskom dijelu mogu smanjiti odraz radarskih talasa.

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Nova era dronova

Dron prema navodima ima borbenu glavu mase oko 30 kilograma, domet približno 350 kilometara i mogućnost zadržavanja u zraku oko sat vremena. Iako nije namijenjen za strateške napade velikog dometa, njegova brzina i sposobnost približavanja cilju predstavljaju izazov za savremene odbrambene sisteme.


Pojava ovakvih letjelica pokazuje rastući značaj bespilotnih sistema u modernim sukobima, gdje brzina, preciznost i otežana detekcija postaju ključni faktori na bojnom polju.

Razvoj naprednijih dronova posljednjih godina postao je jedan od glavnih pravaca vojne industrije, a države sve više ulažu u tehnologije koje mogu promijeniti način izvođenja budućih operacija.

# DRON
# IRAN
# SAD
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