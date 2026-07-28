Tramp primio Netanjahua u Vašingtonu: Bijela kuća sastanak opisala kao "pozitivan i produktivan"

Američki predsjednik Donald Tramp ugostio je u utorak u Bijeloj kući izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, što je njihov osmi susret licem u lice otkako se aktuelni predsjednik vratio na dužnost, javlja Anadolu.

Netanjahu je stigao u Zapadno krilo u 10.57 sati po lokalnom vremenu, a sastanak, koji je bio zatvoren za medije, završen je 90 minuta kasnije.

- Predsjednik Tramp je završio svoje sastanke u Ovalnom uredu s ukrajinskim predsjednikom (Volodimirom) Zelenskim i premijerom Netanaahuom. Oba sastanka bila su pozitivna i produktivna - izjavila je glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit.

Izrael nije odmah objavio zvanično saopštenje o sastanku.

Očekivalo se da će se razgovori s Netanjahuom, koji je doputovao u SAD kako bi prisustvovao sahrani senatora Lindzija Grejema, fokusirati na regionalni rat s Iranom, provedbu sigurnosnog okvira između Izraela i Libana, te napore za proširenje Abrahamovog sporazuma, rečeno je u ponedjeljak agenciji Anadolu iz Bijele kuće.

Posjeta se odvija usred javnih nesuglasica između dvojice lidera. Trump je nedavno kritikovao premijera jer je javno izrazio zabrinutost zbog iranskih nuklearnih postrojenja umjesto da o tome razgovara privatno. Također je odbacio Netanjahuovo protivljenje američkoj prodaji borbenih aviona Turskoj, poručivši da niko neće diktirati američki izvoz oružja.

Uprkos neslaganjima, Tramp je u ponedjeljak rekao da su njih dvojica "prilično bliski" po pitanju Irana, priznajući ipak "malu razliku" u svojim pristupima.