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Tramp: Ne treba mi Netanjahu i njegovi obavještajni podaci, Izrael ne bi postojao da nisam predsjednik

Dodao je i da bi mogao uništiti većinu iranskih mostova za manje od sat vremena, kao i sve njihove elektrane u roku od jednog dana.

Donald Tramp. AP

M. Až.

prije 42 minute

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da planina Pickaxe nije veliki problem te da mu izraelski premijer Benjamin Netanjahu ne mora prenositi obavještajne podatke o tom pitanju.

Tramp je u razgovoru za Fox News rekao da će izraelski premijer Benjamin Netanjahu tu temu otvoriti tokom njihovog današnjeg sastanka jer "želi da ostanem uključen".

Dodao je da mu Netanjahu, kojeg oslovljava nadimkom Bibi, ne mora govoriti stvari povezane s obavještajnim podacima o iranskom nuklearnom postrojenju.

Tramp je pritom tvrdio da je spasio Izrael zaustavljanjem iranskog nuklearnog programa, poručivši: "Da ja danas nisam predsjednik, Izrael ne bi postojao."

Američki predsjednik izrazio je i nezadovoljstvo zbog toga što Netanjahu javno govori o iranskim aktivnostima na toj lokaciji.

- Zašto mi jednostavno ne možeš reći? Zašto si to morao reći cijelom svijetu? - rekao je Tramp.

Istovremeno je umanjio značaj same lokacije, navodeći da to nije veliki problem.

- Uništili smo njihove nuklearne lokacije, a morat ćemo uništiti i planinu Pickaxe ako ne postignu dogovor - rekao je Tramp.

Dodao je i da bi mogao uništiti većinu iranskih mostova za manje od sat vremena, kao i sve njihove elektrane u roku od jednog dana.

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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