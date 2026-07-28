Ukrajinski ministar razgovarao s iranskim kolegom: Kijev traži smirivanje tenzija

Ministar vanjskih poslova Ukrajine Andrij Sibiha (Andrii Sybiha) objavio je na društvenoj mreži X da je obavio "iskren razgovor" s iranskim ministrom vanjskih poslova Abasom Aragčijem (Abbas Araghchi). Fokus razgovora bio je na smirivanju tenzija i pojašnjenju ukrajinskih vojnih aktivnosti.

Sibiha je istakao da diplomatija podrazumijeva direktnu komunikaciju, čak i u teškim trenucima.

- Naglasio sam da je naš cilj izbjeći nepotrebnu eskalaciju. Ponovio sam da su sve ukrajinske akcije usmjerene isključivo na odbranu naše zemlje od ruske agresije i da nam nikada nije bila namjera ciljati civilna plovila ili ljude - poručio je ukrajinski ministar.

Odgovor na optužbe iz Teherana

Ova izjava dolazi kao odgovor na nedavne navode Irana o pogibiji njihovog državljanina i incidentu u kojem je meta bio civilni brod.

Sibiha je odbacio optužbe i naglasio da je ruska agresija glavni uzrok svih dosadašnjih incidenata.

- Rusija je ta koja snosi punu odgovornost za sve provokacije i žrtve - dodao je Sibiha.

Poziv Iranu da prekine podršku Rusiji

Šef ukrajinske diplomatije pozvao je iranske vlasti da se suzdrže od poteza koji bi mogli dodatno eskalirati situaciju, ali i da prekinu svaku podršku ruskoj invaziji na Ukrajinu.

- Ovaj rat je ilegalan i mora se završiti - naglasio je on.

Na kraju obraćanja Sibiha je poručio da stav Kijeva ostaje isti: "Evropa i Bliski istok zaslužuju stabilnost, sigurnost i mir."