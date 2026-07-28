Video / Novi izraelski udar na Gazu: Uništeni džamija i šatori, stotine raseljenih ostale bez doma

U izraelskom zračnom napadu u utorak uništeni su džamija i šatori u kojima su bili smješteni raseljeni Palestinci u centralnom dijelu grada Gaze, ostavljajući stotine ljudi bez doma, navodi dopisnik agencije Anadolu.

Dopisnik je izvijestio da su izraelski borbeni avioni pogodili džamiju Al-Muttaqin, koja se nalazi u blizini Hrišćanskog udruženja mladih ljudi (YMCA) u centralnom dijelu grada Gaze, potpuno uništivši zgradu.

Raseljeni ostali bez skloništa

U zračnom udaru uništeni su i šatori u kojima su bile smještene raseljene porodice, te je pričinjena velika šteta na obližnjim kućama i civilnoj imovini.

Prema riječima dopisnika, stotine Palestinaca ostale su bez skloništa nakon napada, usljed masovnog razaranja u tom području.

Uništeni šatori pružali su utočište porodicama raseljenim nakon što su u izraelskim napadima uništeni njihovi domovi, prisiljavajući ih da žive u teškim uslovima s ograničenim pristupom osnovnim potrepštinama.

YMCA u Gazi je hrišćanska društvena ustanova koja pruža omladinske, sportske, socijalne i humanitarne usluge stanovnicima ove enklave, bez obzira na njihovu vjeroispovijest.

Nastavak napada

Napad se dogodio dok Izrael nastavlja sa svakodnevnim napadima u Pojasu Gaze uprkos sporazumu o prekidu vatre koji je stupio na snagu 10. oktobra 2025. godine.

Ministarstvo vakufa i vjerskih pitanja u Gazi saopćilo je 2. jula da su u izraelskim napadima potpuno uništene 1.050 džamija, dok je 191 djelomično oštećena od ukupno 1.275 džamija koliko ih je postojalo u enklavi prije rata.

Otkako je Izrael pokrenuo vojnu ofanzivu na Gazu 8. oktobra 2023. godine, ubijeno je više od 73.000 Palestinaca, a preko 174.000 ih je ranjeno, dok je oko 90% civilne infrastrukture enklave uništeno, prema podacima palestinskih vlasti.