Huti preuzeli odgovornost za napad balističkim raketama na saudijski naftni tanker

Jemenska grupa Huti saopćila je u utorak da je balističkim raketama gađala saudijski naftni tanker NCC GHAZAL, prisilivši plovilo da se okrene i vrati, prenosi Anadolu.

Vojni glasnogovornik Huta Jahja Sare izjavio je u saopćenju objavljenom na američkoj društvenoj mreži X da je tanker prekršio ono što ova grupa opisuje kao svoju pomorsku zabranu plovidbe za brodove povezane sa Saudijskom Arabijom.

On je tvrdio da je plovilo ignorisalo ponovljena upozorenja prije nego što je gađano s više balističkih raketa, ne navodeći tačnu lokaciju na kojoj se napad dogodio.

Prema Sarejevim riječima, napad je primorao tanker da promijeni kurs i vrati se u smjeru iz kojeg je došao.

Ove tvrdnje nisu se mogle nezavisno provjeriti, a iz saudijskih vlasti ili od operatera broda zasad nema zvaničnih komentara.

Huti su 20. jula objavili ono što su nazvali zabranom pomorske plovidbe za Saudijsku Arabiju, tvrdeći da je to odgovor na ono što opisuju kao saudijsku blokadu područja pod njihovom kontrolom u Jemenu.

Prošle sedmice ova grupa je također tvrdila da je u Crvenom moru balističkim raketama i dronovima gađala dva saudijska naftna tankera, navodeći da su ti napadi izazvali požare na brodovima. Saudijske vlasti su obećale da će preduzeti sve neophodne mjere kako bi zaštitile svoja plovila.