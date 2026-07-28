Horor u režiji giganta e-trgovine: eBay plaća desetine miliona dolara supružnicima koje su zastrašivali bivši direktori

Kompanija eBay pristala je isplatiti 48,7 miliona dolara odštete bračnom paru iz Masačusetsa (Massachusettsa) koji je bio izložen brutalnoj kampanji uznemiravanja od strane bivših zaposlenika te firme, a sve zbog njihovog izvještavanja o poslovanju eBaya.

David i Ina Štejner (Steiner), pokretači newslettera EcommerceBytes koji prati industriju e-trgovine, podnijeli su tužbu protiv eBaya 2021. godine pred federalnim sudom u Bostonu.

Jeziva zastrašivanja

U tužbi su naveli da su bili žrtve zastrašivanja, cyberstalkinga, prijetnji smrću i praćenja uživo, s ciljem da ih se ušutka.

Prema navodima federalnog tužilaštva, na njihovu kućnu adresu stizali su zastrašujući paketi koji su sadržavali žive pauke i žohare, pogrebni vijenac te krvavu masku svinjske glave.

Uz to, bivši radnici eBaya slali su pornografske časopise na ime supruga njihovim komšijama i planirali provalu u garažu radi postavljanja GPS uređaja za praćenje na njihov automobil.

Prema postignutoj nagodbi, od ukupnih 48,7 miliona dolara eBay će isplatiti 46,15 miliona dolara, bivši izvršni direktor Devin Venig (Devin Wenig) platit će 2 miliona dolara, bivša direktorica Vendi Džouns (Wendy Jones) snosit će 500.000 dolara, bivši direktor Stiv Vajmer (Steve Wymer) uplatit će 50.000 dolara.

Ponašanje radnika

Pored toga, eBay će donirati 6 miliona dolara neprofitnim organizacijama, dok će bivši direktor Venig uplatiti dodatnih milion dolara organizaciji za zaštitu slobode govora (Prvog amandmana) u ime Ine Štejner.

Advokat bračnog para, Kristofer Marfi (Christopher Murphy), naglasio je da je ovaj slučaj predstavljao direktan napad na slobodu medija i govora.

Iz eBaya su ponovili izvinjenje, istakavši da je ponašanje bivših radnika iz 2019. godine bilo sramotno i nedopustivo, te su naglasili da su u međuvremenu promijenili rukovodstvo i znatno pooštrili etičke standarde i interne procedure.