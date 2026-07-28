Iran postavio ultimatum za Hormuz: Traži kontrolu nad plovnim putevima ili moreuz ostaje zatvoren

Zamjenik ministra vanjskih poslova Irana izjavio je u utorak da konačni prijedlog Teherana Omanu o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuzu zahtijeva da jedan plovni put ostane u potpunosti pod iranskom kontrolom, a dio drugog puta također pod kontrolom Irana, prenosi Anadolu.

Govoreći na iranskoj državnoj televiziji, Kazem Garibabadi je rekao da je Oman predložio privremenu plovnu rutu koja bi zamijenila trenutne sjeverne i južne rute kroz moreuz.

Naveo je da je omanski prijedlog predviđao rutu od koje bi 50% bilo pod kontrolom Irana, a 50 posto pod kontrolom Omana, ali je Teheran odbacio tu formulu.

- Naš prijedlog je da jedan plovni put kroz morezu mora biti u potpunosti pod kontrolom Irana, s tim da dio drugog puta također bude pod iranskom kontrolom. To je naš konačan stav i Iran neće prihvatiti nijednu drugu formulu - rekao je Garibabadi.

Dodao je da će, ukoliko Oman ne prihvati prijedlog Irana, Hormuški moreuz ostati zatvoren, naglasivši da je Teheran spreman i za mogućnost obnovljenog sukoba.