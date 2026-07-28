Aragči: "Ukrajina tvrdi da je napad na brod bio nenamjeran"

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči izjavio je u utorak da ga je njegov ukrajinski kolega Andrij Sibiha uvjerio kako je napad na iranski trgovački brod bio "nenamjeran" te da Kijev "ne želi eskalaciju".

U objavi na društvenoj mreži X nakon telefonskog razgovora sa Sibihaom, Aragči je naveo da mu je ukrajinski ministar rekao da prijavljeni napad na iransko plovilo "nije bio namjeran".

- Uvjerio me ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha da je napad na iranski brod bio nenamjeran i da Ukrajina ne želi eskalaciju - napisao je Aragči.

Dodao je da ni Iran ne traži eskalaciju, ali je naglasio da su napadi na iranske građane ili nacionalne interese "neprihvatljivi".

- Mora postojati nadoknada za gubitke - poručio je.

Izjava dolazi nekoliko dana nakon što je Teheran optužio Ukrajinu za napad na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru, u kojem je jedan mornar poginuo, a drugi ranjen.

Iran je napad osudio kao čin agresije, pozvao otpravnika poslova Ukrajine u Teheranu i zatražio odgovornost od Kijeva.