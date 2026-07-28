Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TEHERAN TRAŽI ODŠTETU

Aragči: "Ukrajina tvrdi da je napad na brod bio nenamjeran"

Ministar kaže da Iran ne želi eskalaciju, ali upozorava da su napadi na njegove građane i interese "neprihvatljivi"

Abas Aragči. Platforma X

Anadolija

prije 1 sat 16 minuta

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči izjavio je u utorak da ga je njegov ukrajinski kolega Andrij Sibiha uvjerio kako je napad na iranski trgovački brod bio "nenamjeran" te da Kijev "ne želi eskalaciju".

U objavi na društvenoj mreži X nakon telefonskog razgovora sa Sibihaom, Aragči je naveo da mu je ukrajinski ministar rekao da prijavljeni napad na iransko plovilo "nije bio namjeran".

- Uvjerio me ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha da je napad na iranski brod bio nenamjeran i da Ukrajina ne želi eskalaciju - napisao je Aragči.

Dodao je da ni Iran ne traži eskalaciju, ali je naglasio da su napadi na iranske građane ili nacionalne interese "neprihvatljivi".

- Mora postojati nadoknada za gubitke - poručio je.

Izjava dolazi nekoliko dana nakon što je Teheran optužio Ukrajinu za napad na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru, u kojem je jedan mornar poginuo, a drugi ranjen.

Iran je napad osudio kao čin agresije, pozvao otpravnika poslova Ukrajine u Teheranu i zatražio odgovornost od Kijeva.

Ranije u utorak, Sibiha je rekao da Ukrajina želi izbjeći "nepotrebnu eskalaciju" s Iranom, ističući da su ukrajinske akcije usmjerene isključivo na odbranu zemlje od Rusije, a ne na gađanje civilnih brodova ili ljudi.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je izjavio da su ukrajinske snage gađale plovila uključena u transport vojnog tereta povezanog s Iranom, ali nije naveo konkretan brod.

# IRAN
# UKRAJINA
# ANDRII SYBIHA
# ABBAS ARAGHCHI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.