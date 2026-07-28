Mirovnjaci UN-a kod granice s Izraelom pronašli gotovo četiri tone eksploziva

Mirovne snage Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL) pronašle su gotovo četiri tone eksplozivnog materijala, uglavnom spojeva amonijevog nitrata, u napuštenim spremnicima u blizini pograničnog mjesta Hula na jugu Libana.

Tokom redovne kontrole napuštenog objekta mirovnjaci su pronašli 385 spremnika s eksplozivnim materijalom. Nakon procjene rizika, stručnjaci UNIFIL-a za uklanjanje eksplozivnih sredstava neutralizirali su materijal na licu mjesta i otklonili opasnost.

- Svaka sigurno uklonjena eksplozivna prijetnja doprinosi sigurnijim uslovima za naše operacije i dugoročnoj stabilnosti na jugu Libana - rekao je komandant misije UNIFIL-a general-major Diodato Abanjara.

Iz UNIFIL-a su naveli da je eksplozivni materijal otkriven tokom pojačanih patrola i čišćenja terena nakon nedavnog smanjenja nasilja na jugu Libana. Neeksplodirana ubojna sredstva i drugi opasni materijali i dalje predstavljaju ozbiljnu prijetnju mirovnjacima i civilima koji se vraćaju svojim domovima.

Otkriće je objavljeno nekoliko dana uoči šeste godišnjice katastrofalne eksplozije u bejrutskoj luci. U toj nesreći, 4. augusta 2020. godine, poginulo je više od 220 ljudi nakon detonacije oko 2.750 tona nepropisno uskladištenog amonijevog nitrata, dok je veliki dio glavnog grada Libana bio razoren.