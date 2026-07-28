Mirovnjaci UN-a kod granice s Izraelom pronašli gotovo četiri tone eksploziva

Mirovne snage Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL) pronašle su gotovo četiri tone eksplozivnog materijala, uglavnom spojeva amonijevog nitrata, u napuštenim spremnicima u blizini pograničnog mjesta Hula na jugu Libana.
NA JUGU LIBANA
Tokom redovne kontrole napuštenog objekta mirovnjaci su pronašli 385 spremnika s eksplozivnim materijalom
Mirovnjaci UN-a. Platforma X
Mirovne snage Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL) pronašle su gotovo četiri tone eksplozivnog materijala, uglavnom spojeva amonijevog nitrata, u napuštenim spremnicima u blizini pograničnog mjesta Hula na jugu Libana.
Tokom redovne kontrole napuštenog objekta mirovnjaci su pronašli 385 spremnika s eksplozivnim materijalom. Nakon procjene rizika, stručnjaci UNIFIL-a za uklanjanje eksplozivnih sredstava neutralizirali su materijal na licu mjesta i otklonili opasnost.
- Svaka sigurno uklonjena eksplozivna prijetnja doprinosi sigurnijim uslovima za naše operacije i dugoročnoj stabilnosti na jugu Libana - rekao je komandant misije UNIFIL-a general-major Diodato Abanjara.
Iz UNIFIL-a su naveli da je eksplozivni materijal otkriven tokom pojačanih patrola i čišćenja terena nakon nedavnog smanjenja nasilja na jugu Libana. Neeksplodirana ubojna sredstva i drugi opasni materijali i dalje predstavljaju ozbiljnu prijetnju mirovnjacima i civilima koji se vraćaju svojim domovima.
Otkriće je objavljeno nekoliko dana uoči šeste godišnjice katastrofalne eksplozije u bejrutskoj luci. U toj nesreći, 4. augusta 2020. godine, poginulo je više od 220 ljudi nakon detonacije oko 2.750 tona nepropisno uskladištenog amonijevog nitrata, dok je veliki dio glavnog grada Libana bio razoren.
RANIJE IMAO PSIHIČKE PROBLEME
UŽASNE VIJESTI
ZAUVIJEK ZAJEDNO
MJEŠTANI U AKCIJI