Netanjahu se oglasio nakon sastanka s Trampom: Bio je to jedan od najboljih razgovora koje smo ikad imali

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu posjetio je u utorak Bijelu kuću, gdje se sastao s američkim predsjednikom Donaldom Trampom. Bio je to njihov prvi susret uživo otkako je u februaru počeo rat s Iranom, a Netanjahu ga je opisao kao "odličan" i "jedan od najboljih razgovora koje smo ikada vodili".

Sastanak je održan iza zatvorenih vrata, bez konferencije za medije. Netanjahu je u Bijelu kuću ušao na sporedni ulaz, djelimično zaklonjen od pogleda novinara, a napustio ju je oko 90 minuta kasnije bez obraćanja javnosti. Bio je to osmi susret dvojice lidera otkako se Tramp početkom 2025. godine vratio u Bijelu kuću.

Zategnuti odnosi

Sastanak je održan usred izvještaja o zategnutim odnosima između dvojice lidera. Tramp je, prema navodima medija, neposredno prije susreta izrazio nezadovoljstvo Netanjahuom, dok su visoki američki zvaničnici navodno frustrirani jer se nijedna od njegovih procjena o toku rata nije ostvarila, a sukob i dalje traje bez jasnog kraja.

Netanjahu je odbacio tvrdnje o narušenim odnosima.

- To je bio sastanak u punom duhu saradnje, uz međusobnu podršku i razumijevanje zajedničkog cilja da Iran ne dođe do nuklearnog oružja, kao i drugih ciljeva - rekao je izraelski premijer.

"Prilika za koordinaciju i razmjenu ideja"

Dodao je da je to bio "jedan od najboljih razgovora koje sam imao s našim prijateljem, predsjednikom SAD-a Donaldom Trampom", ističući da je susret bio prilika za razmjenu ideja i koordinaciju o pitanjima važnim za sigurnost i budućnost Izraela.

Fotografije koje je objavio Netanjahuov ured pokazuju da su sastanku u Ovalnom uredu prisustvovali i američki državni sekretar Marko Rubio, ministar odbrane Pit Hegset, potpredsjednik SAD-a Džej Di Vens te Trampov specijalni izaslanik za Bliski istok Stiv Vitkof.

Tramp se nakon sastanka nije obratio novinarima, a Bijela kuća nije objavila službeni sažetak razgovora. Ipak, glasnogovornica Bijele kuće Karolajn Levit izjavila je da su razgovori, kao i Trampov raniji sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, bili "pozitivni i produktivni".

Nakon sastanka, Tramp i Netanjahu zajedno su napustili Bijelu kuću kako bi prisustvovali komemoraciji povodom smrti republikanskog senatora Lindzija Grejema.