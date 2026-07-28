Kac: Spremni smo da Iran vratimo 40 godina unazad, ali nam SAD brane da napadnemo

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je da Sjedinjene Američke Države trenutno ne dozvoljavaju Izraelu napade na iranske energetske objekte zbog straha od moguće globalne naftne krize.

Kac je također potvrdio da su američki vojni avioni koristili izraelske baze za izvođenje operacija protiv Irana.

"Zaista želimo da napadnemo"

Gostujući na izraelskom Kanalu 14, izraelski ministar otvoreno je govorio o vojnim planovima svoje zemlje i ograničenjima koja Vašington postavlja u vrijeme pojačanih tenzija na Bliskom istoku.

- Zaista želimo da napadnemo iranske energetske ciljeve. Sjedinjene Američke Države to trenutno ne odobravaju zbog zabrinutosti da bi Iran mogao napasti susjedne zemlje, izazivajući globalnu naftnu krizu - rekao je Kac.

Oštra poruka

Ipak, uputio je oštru poruku vlastima u Teheranu, ističući snagu izraelske vojske.

- Što se nas tiče, spremni smo vratiti Iran 40 godina unazad - poručio je izraelski ministar odbrane.

Tokom intervjua Kac je iznio i detalje o nedavnim američkim vojnim operacijama, navodeći da su američki ratni avioni posljednjih sedmica polijetali iz izraelskih baza kako bi izveli zračne napade na Iran.

- Iranci znaju da američki avioni polijeću odavde i da avioni za dopunu goriva polijeću odavde kako bi napali - rekao je Kac.

Govoreći o odgovoru Teherana, dodao je: "Iranci su pucali na sve osim na jednu zemlju, državu Izrael."

Kacove izjave dolaze u trenutku privremenog smirivanja situacije na Bliskom istoku. Od petka je na snazi faza regionalnog mira, nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran privremeno obustavili međusobne napade.