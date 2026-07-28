Novi detalji ubistva Srbijanke u Teksasu: Verino tijelo ugledali prolaznici, pa pozvali policiju

Poznati su novi detalji o smrti Vere Pitulić (41), Srbijanke porijeklom iz Srbije i majke dvojice dječaka, čije je tijelo pronađeno u automobilu pored autoputa u Teksasu nekoliko dana nakon što je prijavljen njen nestanak.

Za njeno ubistvo optužen je njen partner Doni Benedikt (38), koji je uhapšen i protiv kojeg je podignuta optužnica.

Policajci i vatrogasci iz Keroltona pronašli su Verino tijelo 21. jula oko 8 sati ujutro, nakon dojave da se u automobilu zaustavljenom uz južnu traku autoputa Interstate 35 nalazi osoba bez svijesti. Po dolasku na mjesto događaja, službenici su pronašli Veru Pitulić mrtvu u vozilu.

Nakon tog otkrića istraga je dobila novi tok. Policajci iz Grapvajna, koji su prethodno tragali za nestalom ženom, stigli su na mjesto događaja i potvrdili da je Vera dva dana ranije prijavljena kao nestala.

Prema navodima policije i porodice, Vera i njen partner Doni Benedikt bili su zajedno 18. jula u jednom klubu u Keroltonu, gdje je između njih došlo do svađe. Njeni prijatelji kasnije su porodici kazali da je to bio posljednji put kada je viđena živa.

Nakon što joj se izgubio svaki trag, porodica je 20. jula prijavila njen nestanak policiji u Grapvajnu. Istražitelji su pomoću sistema za očitavanje registarskih oznaka pronašli njen automobil u Keroltonu.

Nakon pronalaska tijela, policija je dobila nalog za pretres kuće Donija Benedikta. Tokom pretresa pronađeni su dokazi koji su bili dovoljni za izdavanje naloga za njegovo hapšenje. Ubrzo je pronađen, uhapšen i optužen za ubistvo Vere Pitulić.

Benedikt je najprije prebačen u zatvor u Keroltonu, a potom u zatvor okruga Kolin. Policija je saopćila da je ranije hapšen zbog porodičnog nasilja u istom okrugu.

"Bila mi je kao sestra"

Vijest o Verinoj smrti posebno je pogodila njenu rođaku Marijanu, koja kaže da joj Vera nije bila samo član porodice.

- Bila je moj oslonac. Mogla je sve i uvijek je to radila s osmijehom - rekla je Marijana.

Vera je 2013. godine iz Srbije stigla u Teksas kako bi započela novi život. Mnogo prije nego što je postala majka dvojice dječaka, nakon smrti svoje majke pomagala je u odgajanju mlađe braće.

Marijana je opisuje kao nesebičnu, izuzetno snažnu osobu i nekoga ko je bio potpuno posvećen porodici.

- Niko ne zaslužuje ovako nešto. Ona to jednostavno nije zaslužila - rekla je njena rođaka.

Dodala je da nikada nije mogla zamisliti da će se Verin život završiti na takav način.

- Nikada ne bih pomislila da će se ovo dogoditi baš njoj. Ni za milion godina nisam mogla zamisliti da će se ovako završiti.

Dok se protiv osumnjičenog vodi krivični postupak, porodica pokušava prihvatiti gubitak i brinuti o dvojici dječaka koje je Vera ostavila iza sebe. Pokrenuta je i GoFundMe kampanja kako bi se prikupio novac za prevoz njenog tijela u Srbiju, gdje porodica želi da bude sahranjena pored svojih najbližih.

- Pošto su joj oba roditelja preminula, njena braća sada se, osim s nezamislivim gubitkom, suočavaju i s odgovornošću da je vrate kući i omoguće joj dostojanstven ispraćaj - navedeno je u kampanji.

Kolege se opraštaju od omiljene nastavnice

Vera je od januara 2023. godine radila kao zamjenska nastavnica u školskom okrugu Grapvajn-Kolivl (GCISD).

Iz školskog okruga potvrdili su da je bila zaposlena kao zamjenski nastavnik, dok su kolege i roditelji na društvenim mrežama pisali da je često predavala u osnovnoj školi Dove Elementary te da će njen osmijeh i prisustvo nedostajati mnogima.

Vera je u Sjevernom Teksasu izgradila novi život, radila u istom školskom okrugu koji su pohađala i njena dva sina, a prema riječima njenih najbližih, uvijek je bila osoba spremna pomoći drugima.

- Želim da je ljudi pamte ne po nasilju koje joj je oduzelo život, već po dobroti kojom je ispunjavala živote svih oko sebe. Bila je najsjajnija osoba koju sam poznavala. Uvijek je bila tu za svakoga - rekla je njena rođaka Marijana.