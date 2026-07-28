Keiko Fudžimori postala prva predsjednica države i najavila veliki zaokret

Keiko Fudžimori položila je u utorak zakletvu i zvanično postala predsjednica Perua, čime je ušla u historiju kao prva žena na toj funkciji.

Pedesetjednogodišnja kćerka bivšeg predsjednika Alberta Fudžimorija do pobjede je došla nakon tijesne utrke u drugom krugu predsjedničkih izbora održanih u junu. Njen izbor označio je povratak jedne od najutjecajnijih, ali i najkontroverznijih političkih porodica u Peruu.

Dugogodišnji cilj

Fudžimori je nakon nekoliko neuspješnih pokušaja konačno ostvarila svoj dugogodišnji politički cilj i postala jedna u nizu konzervativnih lidera u Latinskoj Americi koje su birači podržali zbog nezadovoljstva rastom kriminala, slabim ekonomskim rezultatima i dugotrajnom političkom krizom.

- Preuzimam dužnost s odlučnošću potrebnom za upravljanje, ali i s osjećajem za slušanje i zacjeljivanje rana našeg naroda - poručila je Fudžimori u prvom obraćanju kao predsjednica, pozivajući na pomirenje nakon izbora obilježenih optužbama za nepravilnosti.

- Moramo imati hrabrosti suočiti se s našom stvarnošću, bez anestezije, bez šminke i bez poluistina - rekla je nova predsjednica.

Fudžimori je postala deseta predsjednica Perua od 2016. godine, nakon turbulentnog perioda u kojem nijedan šef države nije uspio završiti puni petogodišnji mandat.

Njenim izborom Peru se dodatno priključio političkom pomaku udesno koji je posljednjih godina zahvatio dio Latinske Amerike, gdje su građani birali lidere koji zagovaraju čvršći pristup borbi protiv kriminala i bližu saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Prostor za sradnju s Trampom

Fudžimori je kazala da postoji "vrlo značajan prostor" za saradnju s administracijom američkog predsjednika Donalda Trampa te izrazila interes da se Peru priključi programu Štit Amerike, regionalnoj inicijativi koju je Tramp predložio radi borbe protiv transnacionalnog kriminala.

Washington je posljednjih godina pojačao nastojanja da produbi odnose s Peruom, jednim od najvećih proizvođača bakra i drugih važnih minerala, ali i zemljom sa strateški značajnim lukama na Tihom okeanu. Cilj Sjedinjenih Američkih Država je jačanje saradnje s Limom kako bi se suprotstavili rastućem utjecaju Kine u regiji.

Zamjenik američkog državnog sekretara Kristofer Landau prisustvovao je inauguraciji, a prije ceremonije sastao se s Fudžimori u Limi, o čemu je izvijestio na društvenoj mreži X.

Zemlja pogođena nesigurnostima

U svom prvom predsjedničkom govoru Fudžimori je kazala da preuzima zemlju koja je "teško pogođena" nesigurnošću, lošim upravljanjem i nepovjerenjem građana prema institucijama.

Obećala je smanjenje nepotrebnih javnih troškova, poboljšanje poslovnog ambijenta i povećanje minimalne plaće.

- Došla sam ponuditi metodu, disciplinu, naporan rad i jasan plan - poručila je predsjednica Perua.

Fudžimori je tijesno pobijedila ljevičarskog zastupnika Roberta Sančeza na jednim od najneizvjesnijih predsjedničkih izbora u modernoj historiji Perua. Sančez je tvrdio da su izbori pokradeni, ali za te tvrdnje nije iznio dokaze.

Istovremeno je najavio da će predvoditi ljevičarski opozicioni blok u Kongresu.

Zastupnici Sančezove stranke u utorak su napustili sjednicu Kongresa u znak protesta, odbijajuć