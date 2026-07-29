Tramp odao počast preminulom senatoru Grejemu: "Bio je div"

Američki predsjednik Donald Tramp odao je počast preminulom republikanskom senatoru Lindziju Grejemu na komemoraciji održanoj u Nacionalnoj katedrali u Vašingtonu.

Tramp je u govoru istakao značaj koji je Grejem imao u američkoj politici, opisujući ga kao jednog od najutjecajnijih ljudi u Senatu Sjedinjenih Američkih Država.

Izvorni američki velikan

- Više od 30 godina ništa važno nije se dogodilo u ovom glavnom gradu, a da Lindzi Grejem nije znao za to. Ništa značajno nije se dogodilo bilo gdje u svijetu, a da Lindzi Grejem nije imao svoje mišljenje o tome - rekao je Tramp o svom savezniku.

Američki predsjednik opisao je Grejema kao "voljenog prijatelja, odanog brata, uglednog državnika, diva Senata Sjedinjenih Američkih Država i izvornog američkog velikana".

Grejem je preminuo ranije ovog mjeseca u 71. godini života od komplikacija izazvanih vaskularnom bolešću.

Prvi put je izabran u Zastupnički dom 1994. godine, gdje je predstavljao saveznu državu Južnu Karolinu, a 2003. godine prešao je u Senat.

Boravak u Kijevu

Grejem je bio poznat po intervencionističkim stavovima i smatrao se jednim od najistaknutijih republikanskih "jastrebova". Samo nekoliko dana prije smrti boravio je u Kijevu, gdje je ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom rekao da Bijela kuća podržava novi zakon o sankcijama protiv Rusije.

Grejem je također pozivao na "promjenu režima" u Iranu i podržavao američke i izraelske vojne napade na tu zemlju.

Komemoraciji su prisustvovali izraelski premijer Benjamin Netanjahu i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, nakon što su obojica prethodno u Bijeloj kući održali odvojene sastanke s Trampom.