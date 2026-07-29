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PREKINUTO PRIMIRJE

Nova eskalacija na Bliskom istoku: Iran napao SAD, Amerikanci i Saudijci ciljali mete u Iraku

Ovi su napadi označili kraj kratkog primirja između SAD-a i Irana, koji je trebao poslužiti kao prilika za nove pregovore

Prekinuto primirje. AP

N. J.

prije 31 minutu

Iran je s više balističkih projektila napao američke snage na Bliskom istoku čime je prekinuto kratko zatišje u njihovom sukobu.

Napad se dogodio sinoć 15 minuta do ponoći po našem vremenu, a američka Centralna komanda (CENTCOM) ističe da su projektili uspješno presretnuti ne navodeći koje su lokacije ciljane.

U isto vrijeme američke i saudijske snage napale su "teroriste povezane s Iranom" u Iraku odgovarajući na napade dronovima za koje su Amerikanci ustvrdili da ih je usmjeravao Iran. Kako su naveli, pogodili su više logističkih i skladišnih objekata na istoku Irana.

Kraj kratkog primirja

CENTCOM tvrdi da je to odgovor na "više od 30 napada bespilotnim letjelicama koje je u posljednja 72 sata usmjeravala Iranska revolucionarna garda". Također su upozorili da iranska vojska i "njeni teroristički saveznici" moraju prekinuti ove napade da bi izbjegli daljnji vojni odgovor SAD.

Ovi su napadi označili kraj kratkog primirja između SAD-a i Irana, koji je trebao poslužiti kao prilika za nove pregovore.

Saudijska Arabija jučer je objavila je da je njena vojska presrela i uništila dronove koji su ciljali naftna postrojenja u istočnom dijelu zemlje. Ustvrdili su da su dronove lansirale proiranske milicije s teritorija Iraka.

Posjeta Netanjahua Vašingtonu 

Novi sukobi uslijedili su samo dan nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) govorio o vrlo prijateljskim pregovorima s Iranom. U tom trenutku treći uzastopni dan nije bilo razmjene vatre između Irana i SAD.

To zatišje je uslijedilo poslije 13 uzastopnih noći američkog bombardiranja pri čemu su poginuli deseci ljudi. Pristup i kontrola Hormuškog moreuza i dalje su jedno od ključnih spornih pitanja u razgovorima, za koje Teheran i dalje tvrdi da se uopće ne vode.

Obnovljeni napadi dogodili su se uporedo s posjetom izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahu) Vašingtonu (Washington), gdje se sastao s Trampom u Bijeloj kući te prisustvovao sprovodu američkog senatora Lindzija Grejema (Lindsey Graham), poznatog po oštrom stavu prema Iranu.

# SAUDIJSKA ARABIJA
# IRAN
# SAD
# IRAK
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