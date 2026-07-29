Desničari stižu: AfD razbija sve u anketama u Njemačkoj

Pritisak na njemačkog kancelara Friedricha Merza raste nakon rekonstrukcije vlade koja je izazvala veliko nezadovoljstvo unutar njegove stranke. Taj potez dodatno je doveo u pitanje sposobnost vlade da se nosi s jačanjem desnice uoči ključnih pokrajinskih izbora u septembru, piše Reuters.

Konzervativni zastupnici danas će glasati o Merzovom prijedlogu da Thorsten Frei postane novi predsjednik parlamentarnog kluba. Iako se glasanje smatra formalnošću, neočekivano tijesan rezultat mogao bi dodatno oslabiti kancelarovu poziciju nakon višednevnih unutarstranačkih sukoba.

Nakon problematične prve godine mandata, Merzov konzervativni blok CDU/CSU u anketama zaostaje za desničarskom Alternativom za Njemačku (AfD). Postoji realna mogućnost da AfD u septembru prvi put preuzme vlast na nivou jedne savezne pokrajine.

Merzova popularnost pada

Frei će imati ključnu ulogu u koordinaciji rada sa socijaldemokratama, manjim partnerom u vladajućoj koaliciji. Njegov zadatak bit će osigurati podršku reformama kojima Merz želi potaknuti rast najveće evropske ekonomije.

Prema anketi koju su u utorak objavili RTL i NTV, lična popularnost kancelara Merza vrlo je niska. Njegov rad odobrava svega 15 posto ispitanika, dok ga podržava tek 49 posto simpatizera vlastite stranke. Ista anketa pokazuje da je AfD prvi put prestigao konzervativce i prema percepciji sposobnosti za rješavanje problema u Njemačkoj.

"Događaji iz protekle sedmice ozbiljno su narušili Merzov ugled unutar CDU-a", rekao je Reutersu jedan član saveznog izvršnog odbora stranke.

Merz, s druge strane, očekuje da će se situacija smiriti do septembra, kada se Bundestag ponovo sastaje i kada bi novi ministri trebali položiti zakletvu.

"Vjerujem da će se tenzije do septembra smanjiti", poručio je.

Njegova pozicija u potpunoj je suprotnosti s položajem njegove prethodnice i nekadašnje političke suparnice Angele Merkel, koja je tokom 16 godina na vlasti redovno bila popularnija od vlastite stranke.

AfD preuzima vodstvo

Promjene u vladi potaknula je iznenadna ostavka Jensa Spahna, jednog od vodećih ljudi CDU-a. Spahn se povukao nakon što je odlučio postati otac uz pomoć surogat majke u inostranstvu, iako se ranije u Njemačkoj zalagao za zabranu takve prakse.

Merz je za njegovog nasljednika imenovao svog šefa kabineta Thorstena Freija, dok je dosadašnju ministricu zdravstva Ninu Warken postavio za novu šeficu svog kabineta.

Istovremeno je smijenio i ministra saobraćaja Patricka Schniedera, što je izazvalo ogorčenje među konzervativcima u njegovoj matičnoj saveznoj pokrajini Porajnje-Falačka. U pismu koje je procurilo u javnost, tamošnji zastupnici CDU-a odbili su sastanak s Merzom, poručivši da takav susret "zahtijeva barem minimalan nivo međusobnog povjerenja i poštovanja".

Ipak, kratkoročno se Merzova pozicija čini sigurnom jer u stranci trenutno nema jasnog nasljednika, a odlaskom Spahna nestao je i jedan od njegovih mogućih unutarstranačkih rivala.

AfD trenutno vodi u nacionalnim anketama sa 27 posto podrške, dok konzervativci imaju 21 posto, što je njihov najslabiji rezultat od saveznih izbora prošle godine.

U septembru će biti održani izbori u istočnim saveznim pokrajinama Saska-Anhalt i Mecklenburg-Zapadna Pomeranija.

AfD je posebno snažan na području nekadašnje Istočne Njemačke, a u stranci vjeruju da bi dobar rezultat na tim izborima mogao predstavljati odskočnu dasku za uspjeh i na državnom nivou. Popularnost AfD-a dodatno je porasla zbog njihovog oštrog stava prema migracijama.

Ta tema ponovo je u centru pažnje nakon smrtonosnog napada na povorku ponosa u Berlinu prošlog vikenda. Napadača, kojeg je policija ubila, vlasti su opisale kao njemačkog državljanina libanskog porijekla koji je iskazao odanost Islamskoj državi.

AfD je iskoristio i nezadovoljstvo unutar vlade izazvano rekonstrukcijom. Tino Sorge, smijenjeni državni sekretar u Ministarstvu zdravstva, oštro je reagovao nakon što je za svoju smjenu saznao iz medija, a ne direktno od Merza. Sorge dolazi iz pokrajine Saska-Anhalt.

Supredsjednik AfD-a Tino Chrupalla na društvenoj mreži X napisao je da Merz u slučaju Sorgea "ne smjenjuje samo dokazanog stručnjaka, nego iz vlade uklanja i predstavnika istočne Njemačke", ocijenivši kancelarov odnos prema saradnicima "hladnim i nepravednim".