Trump zaspao na sahrani?

Američki predsjednik Donald Trump tokom sahrane republikanskog senatora Lindseyja Grahama u Washingtonu u nekoliko je navrata zatvarao oči, zbog čega su se na društvenim mrežama proširile tvrdnje da je zadrijemao. Na snimcima iz Nacionalne katedrale vidi se 80-godišnji Trump kako sjedi u prvom redu te povremeno spušta glavu i duže drži oči zatvorenima. Nije moguće sa sigurnošću utvrditi da li je spavao, ali prizori su izazvali brojne reakcije na društvenim mrežama. "Da, ljudi, to je čovjek koji drži kodove za nuklearno oružje. Razmislite o tome", napisao je jedan korisnik mreže X.

Drugi su podsjetili da je Trump godinama svog prethodnika Joea Bidena nazivao "Pospanim Joeom" i optuživao ga da zaspi tokom obavljanja predsjedničkih dužnosti. "Da je Biden prespavao sahranu prijatelja, o tome bismo slušali još deset godina", napisao je jedan korisnik. Dio komentatora stao je u Trumpovu odbranu uz poruku da je "prilično lako zaspati u crkvi". Bijela kuća: Razmišljao je o gubitku dragog prijatelja



Bijela kuća odbacila je tvrdnje da je Trump spavao. "Predsjednik Trump razmišljao je o gubitku svog dragog prijatelja Lindseyja Grahama, kojem je upravo održao prekrasan govor. Svako ko tvrdi drugačije je izopačeni idiot", rekao je glasnogovornik Bijele kuće Davis Ingle za The Independent. Trump se i ranije našao pod povećalom zbog snimaka na kojima se činilo da teško ostaje budan tokom službenih događaja. CNN-ov medicinski analitičar Jonathan Reiner u maju je rekao da predsjednik pokazuje znakove ozbiljne dnevne pospanosti, iako ga nije lično pregledao. "Predsjednik pati od ozbiljne dnevne pospanosti. Vrlo često zaspi. Više puta je zaspao u Ovalnom uredu dok su ljudi razgovarali s njim", rekao je Reiner. Dodao je da hronični poremećaji spavanja mogu povećati rizik od problema s pamćenjem i drugim kognitivnim sposobnostima. Bijela kuća je i ranije odbacivala takve procjene, tvrdeći da je Trump izuzetno energičan i mentalno potpuno sposoban za obavljanje predsjedničke dužnosti.

