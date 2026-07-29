Izraelski ministar odbrane: Uništili smo Gazu, Erdoanu poručio da se ne petlja s Izraelom

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac (Israel Katz) izjavio je da je izraelska vojska tokom dosadašnjih operacija uništila gotovo 70 posto Pojasa Gaze, ističući da su razaranja rezultat sistematske kampanje usmjerene na podzemnu infrastrukturu i stambene objekte širom palestinske enklave.

Govoreći o razmjerama štete, Kac je ispričao razgovor sa zapovjednikom Južne komande izraelske vojske koji mu je, opisujući područja poput Džabalije i Šudžajije, rekao: "Ne vidim nijednu kuću, vidim morsku obalu".

Na to je ministar zaključio: "Uništili smo Gazu".

Osim o vojnim operacijama u Gazi, Kac je uputio i oštre poruke predsjedniku Turske Redžepu Tajibu Erdoanu (Recep Tayyip Erdogan), optuživši Ankaru da predstavlja rastuću regionalnu prijetnju.

"Nemojte se petljati s nama", poručio je Kac, dodajući da bi se Erdogan trebao baviti unutrašnjim pitanjima Turske umjesto, kako je naveo, osporavanja izraelskih interesa u regiji. Također je upozorio da Ankara ne bi trebala završiti u situaciji u kojoj se, prema njegovim riječima, nalazi Iran.

Katz je optužio Tursku da podržava sirijske frakcije koje se protive Izraelu te ustvrdio da Ankara zajedno s Katarom predvodi "osovinu Muslimanskog bratstva", za koju tvrdi da nastoji destabilizirati vlasti u Egiptu i Jordanu.

Govoreći o Libanu, izraelski ministar rekao je da je vojska u južnom dijelu zemlje u potpunosti uništila 24 sela, navodeći da je tom prilikom srušeno oko 20.000 kuća.

Osvrnuo se i na Iran, tvrdeći da američki borbeni avioni koriste izraelski zračni prostor za izvođenje operacija protiv Teherana te da dvije države blisko sarađuju na tom planu.

Ipak, dodao je da između Vašingtona i Tel Aviva postoje neslaganja oko izbora ciljeva. Prema njegovim riječima, Sjedinjene Američke Države ne podržavaju napade na iransku energetsku infrastrukturu zbog straha od mogućih poremećaja na globalnom tržištu nafte.