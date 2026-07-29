Kralj Maroka imenovao autoput po Donaldu Trampu: Ruta kroz Zapadnu Saharu izazvala kontroverze

Kralj Maroka Muhamed VI odlučio je novi autoput, koji prolazi i kroz spornu teritoriju Zapadne Sahare, nazvati po američkom predsjedniku Donaldu Trampu (Donald Trump), što je izazvalo brojne reakcije.

Autoput "Donald Tramp" dug je 1.055 kilometara i povezuje grad Tiznit na zapadu Maroka s Dahklom u Zapadnoj Sahari.

Na ovaj potez reagovao je i Tramp, zahvalivši marokanskom kralju na, kako je naveo, velikoj časti.

- Hvala Njegovom Veličanstvu Muhamedu VI, kralju Maroka. Ovo je velika čast. Nadam se da ću uskoro imati priliku proputovati cijelom dužinom ovog velikog autoputa - poručio je američki predsjednik.

Zapadna Sahara ostaje jedno od najspornijih teritorijalnih pitanja u Africi. Maroko kontroliše većinu teritorije od 1975. godine, dok autohtoni narod Saharavi i Front Polisario, koji ima podršku Alžira, decenijama traže nezavisnost.

Sjedinjene Američke Države su 2020. godine priznale marokanski suverenitet nad Zapadnom Saharom u okviru sporazuma kojim je Maroko normalizovao odnose s Izraelom.

Izgradnja autoputa počela je 2015. godine, a njegova trasa prolazi gotovo cijelom dužinom Zapadne Sahare, uključujući i grad El Ajun (Laayoune), najveći grad na toj teritoriji.