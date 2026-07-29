Moguća nova eskalacija: Iran razmatrao udar na ukrajinsku luku nakon napada u Kaspijskom moru

Iran je razmatrao mogućnost odmazde protiv Ukrajine nakon što je u napadu na iranski teretni brod u Kaspijskom moru poginuo jedan civilni mornar, ali su diplomatski razgovori zasad spriječili dalju eskalaciju.

Prema navodima iranskih i zapadnih zvaničnika, ukrajinske snage pogodile su iranski komercijalni brod, nakon čega su u Teheranu razmatrane različite opcije odgovora. Među njima se spominjao i ograničeni raketni napad kao simbolična poruka, dok su pojedini izvori naveli da je moguća meta bila jedna od ukrajinskih luka na Crnom moru.

Takav potez mogao je dodatno pogoršati odnose između dvije zemlje, koje su već opterećene međusobnim optužbama zbog saradnje Irana i Rusije.

Napetosti su ublažene nakon diplomatskih kontakata. Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) poručio je da incident "ne može ostati bez odgovora", ali je nakon razgovora s ukrajinskim kolegom Andrijem Sibihom (Andrii Sybiha) naveo da Iran ne želi dodatnu eskalaciju.

Ukrajinska strana je saopćila da je napad na brod bio nenamjeran. Ipak, ostaje neizvjesno hoće li tenzije dugoročno biti smirene, posebno zbog optužbi Kijeva da Rusija koristi iranske dronove u ratu protiv Ukrajine.