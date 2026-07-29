Sve veći pritisak u Jordanu za povlačenje američkih vojnika

Stotine jordanskih političkih, pravnih i drugih javnih ličnosti potpisale su otvoreno pismo kojim traže povlačenje američkih snaga iz Jordana, usljed sve većih napetosti na Bliskom istoku.

Potpisnici tvrde da prisustvo američkih vojnika ugrožava suverenitet njihove zemlje i povećava mogućnost da Jordan bude uvučen u širi regionalni sukob.

- Njihovo prisustvo izlaže Jordan sigurnosnim, političkim i ekonomskim rizicima koji ne služe nijednom nacionalnom interesu i povećava vjerovatnoću da naša zemlja bude uvučena u regionalni sukob čiji nije učesnik - navodi se u pismu.

Ovaj javni istup predstavlja rijedak izazov vlastima u Jordanu, gdje su sloboda govora i kritike državne politike posljednjih godina često ograničavane.

Jordanska vlada nije komentarisala zahtjeve iznesene u pismu, niti navode o ograničavanju slobode izražavanja.

Jordan trenutno ugošćuje oko 4.000 američkih vojnika i predstavlja važnu bazu za operacije Sjedinjenih Američkih Država na Bliskom istoku.

Nakon što su SAD i Izrael pokrenuli rat protiv Irana, Teheran je odgovorio napadima na Izrael i američke saveznike u regiji, uključujući Jordan.

U posljednjim sedmicama iranske rakete i dronovi sve češće su usmjereni prema američkim položajima i objektima u Jordanu, a širom zemlje više puta su se oglašavale sirene za uzbunu.

- Mi kao jordanski narod ne prihvatamo politiku vlade i njeno iskorištavanje Jordana i njegovih kapaciteta, na ovaj ili onaj način, za odbranu Izraela - rekao je politički aktivista Sufjan el-Tel.