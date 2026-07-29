Tinejdžer poginuo od udara groma pokušavajući zaštititi mlađeg brata

Tinejdžer iz američke savezne države Kolorado (Colorado) poginuo je od udara groma tokom planinarenja na planini Maunt Blu Skaj (Mount Blue Sky), dok je pokušavao zaštititi mlađeg brata.

Službe javne sigurnosti okruga Klir Krik (Clear Creek) obaviještene su 26. jula 13:22 sati da je na vrhu planine udar groma možda povrijedio jednu osobu, navodi se u saopćenju kancelarije okružnog šerifa. Ubrzo potom informacija je potvrđena, prenose američki mediji.

Čuvari parka odmah su po dolasku na planinu započeli mjere oživljavanja, ali 15-godišnjem Leviju Strobelu nije bilo spasa.

Mlađi brat u bolnici

Njegov mlađi brat koji je povrijeđen prebačen je helikopterom u bolnicu u području Denvera. Braća su, kako se navodi, planinarila u grupi od pet osoba. Dvojica njihovih prijatelja iz grupe zadobila su lakše povrede i nisu prevezeni u bolnicu.

Iz kancelarije šerifa izrazili su saučešće porodici, najbližima i svim žrtvama ove tragedije te zamolili da se poštuje privatnost žrtava i njihovih porodica.

Maunt Blu Skaj je planinski vrh visok oko 4.348 metara u Stjenovitim planinama, 64 kilometra zapadno od Denvera. Rekreativno područje svake godine posjeti više od 100.000 ljudi.

Porodica Strobel opisala je Levija kao neizmjerno voljenog sina, brata, člana porodice i prijatelja, čiji je život bio oblikovan kršćanskom vjerom.

- Donio je neizmjernu radost svijetu i životima svih koji su ga poznavali. U svojim posljednjim trenucima Levi je pokazao hrabrost i nesebičnost koje su obilježile njegov život, pokušavajući da zaštiti svog mlađeg brata, koji je bio sa njim na planini. Bio je hrabar i brižan brat i zauvijek ćemo pamtiti odanost koju je pokazivao prema onima koje je volio - navela je porodica.

Porodica zamolila za privatnost

Dodali su da su zahvalni na saosjećanju, molitvama i podršci koja im je pružena te su zamolili javnost za privatnost i prostor dok tuguju.

Strobelov brat je teško povrijeđen, ali se njegovo stanje poboljšalo te porodica ostaje puna nade dok on nastavlja put oporavka.

Roditelji tinejdžera "ostaju uz teško povrijeđenog sina dok istovremeno tuguju zbog razarajućeg gubitka Levija i podržavaju svoja druga dva sina".