Pokušaj atentata u Rusiji: Šef firme za vojne dronove upucan ispred stana

Direktor ruske kompanije koja se bavi razvojem i proizvodnjom dronova hospitaliziran je u srijedu u teškom stanju nakon što ga je u ruskom gradu Tula vatrenim oružjem ranio za sada nepoznati napadač.

Prema navodima ruskog portala Mash, policija slučaj tretira kao pokušaj atentata.

Andrej Čerezov (Andrey Cherezov), direktor „Ruske laboratorije zračnog saobraćaja“, kompanije specijalizirane za istraživanje i razvoj bespilotnih letjelica, napadnut je tokom noći na stepeništu stambene zgrade u kojoj živi.

Napadač ga je čekao na podestu na četvrtom spratu, gdje je u njega ispalio tri hica, objavio je portal Mash na Telegramu.

Čerezovljeva supruga, koja se nalazila u stanu i čekala ga, čula je buku u hodniku. Kada je otvorila vrata, zatekla je supruga ranjenog i prekrivenog krvlju. Odmah je pozvala hitnu pomoć i policiju, koja je, prema pisanju medija, slučaj kvalificirala kao „pokušaj atentata“.

Kompanija „Ruska laboratorija zračnog saobraćaja“, na čijem se čelu nalazi Čerezov, razvila je i proizvodi, između ostalog, poznate FPV dronove „Ovod“ (Obad). Riječ je o bespilotnim letjelicama koje ruska vojska koristi u velikom broju u ratu u Ukrajini.

Ova kompanija je nedavno dobila dva velika javna tendera. Prema uslovima jednog od ugovora, firma se obavezala da će isporučiti 340 kompleta višemotornih bespilotnih letjelica, zajedno sa 17 upravljačkih sistema.

Policija i dalje traga za napadačem, dok se ruske vlasti još nisu zvanično oglasile o mogućim motivima napada.