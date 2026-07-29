Budimpešta povukla ručnu: Ukrajina ne može preko reda u EU

Iako se nakon odlaska dugogodišnjeg mađarskog premijera Viktora Orbana očekivalo da će Ukrajina lakše napredovati na putu prema Evropskoj uniji, nova vlada u Budimpešti ponovo usporava taj proces. Vlada premijera Petra Mađara (Petera Magyara) poručuje da se protivi ubrzanom prijemu Ukrajine u EU, smatrajući da Kijev ne bi smio imati povlašten položaj u odnosu na zemlje Zapadnog Balkana koje već godinama čekaju na članstvo. Nakon promjene vlasti u Mađarskoj, u Briselu i Kijevu zavladao je optimizam jer je uklonjen Orbanov veto koji je blokirao pregovore.

U junu je otvoren prvi pregovarački klaster o temeljnim pravima, a početkom ovog mjeseca i klaster koji se odnosi na vanjsku i sigurnosnu politiku. Međutim, prema pisanju Financial Timesa, Mađarska je prošle sedmice ponovo zaustavila otvaranje drugog i trećeg pregovaračkog klastera, koji obuhvataju jedinstveno tržište te ekonomsku i socijalnu politiku, pokazujući da nova vlast nije značajno promijenila dosadašnji pristup prema Ukrajini. Iz Budimpešte ističu da se protive bilo kakvom "ubrzanom putu" za Ukrajinu, naglašavajući da bi to bilo nepravedno prema državama Zapadnog Balkana koje godinama provode reforme i ispunjavaju zahtjevne kriterije za članstvo u Evropskoj uniji.

Premijer Petar Mađar od početka je zauzeo rezervisan stav prema ubrzanju ukrajinskih integracija, a planirani sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim još nije održan. Iako Evropska komisija tvrdi da je Ukrajina ispunila uslove za otvaranje svih šest pregovaračkih klastera, evropski diplomati smatraju da će za nastavak procesa biti potreban intenzivniji politički dijalog s mađarskim vlastima. Istovremeno, pojedini evropski lideri, među kojima je i irski premijer Majkl Martin (Micheál Martin), pozivaju da se preostali klasteri otvore do kraja godine.

Evropska unija paralelno se suočava i s velikim šumskim požarima u Francuskoj i Španiji, zbog kojih su hiljade ljudi morale napustiti svoje domove. Evropska komesarka za upravljanje krizama Hadja Lahbib upozorila je da su sve učestaliji požari posljedica odgađanja klimatskih mjera i ublažavanja ekoloških politika.