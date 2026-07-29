Skriveni vođa Irana najveća meta Mosada i CIA-e: Traže ga preko kurira i agenata

Dok američki predsjednik Donald Tramp (Trump) razmatra naredne poteze u sukobu s Iranom, izraelski Mosad (Mossad) i američka CIA navodno provode tajnu operaciju usmjerenu na pronalazak novog iranskog vrhovnog vođe Modžtabe Hamneija (Mojtabe Khamenei).

Službenih potvrda o toj operaciji nema, a obavještajne službe javno ne govore o njenom postojanju.

Modžtaba Hamenei preuzeo je vrhovnu vlast nakon smrti svog oca, ajatolaha Alija Hameneija, koji je poginuo u izraelskom zračnom napadu 28. februara.

Međutim, prema navodima izvora, novi vođa Irana već mjesecima se skriva i ne ostavlja gotovo nikakav digitalni trag, što otežava posao američkim i izraelskim obavještajcima.

Bez digitalnih tragova

Prema pisanju londonskog The Timesa, Modžtaba navodno već oko 150 dana nije koristio mobitel niti prijenosni računar.

Smatra se da se nalazi u dubokom skloništu, s povredama zadobivenim tokom napada u kojem je poginuo njegov otac, te izbjegava pojavljivanje na otvorenom zbog straha od satelitskog nadzora.

Za obavještajne službe najveći problem predstavlja činjenica da meta gotovo potpuno izbjegava elektroničke tragove.

Pronalazak Alija Hameneija

U slučaju bivšeg vrhovnog vođe Alija Hameneija, Izrael i Sjedinjene Države koristili su širok spektar obavještajnih metoda, uključujući kibernetički nadzor i praćenje komunikacija.

Američka Agencija za nacionalnu sigurnost (NSA) i izraelska Jedinica 8200 navodno su uspjele utvrditi lokaciju na kojoj će se Ali Hamenei nalaziti, koristeći i podatke s prometnih kamera u Teheranu te praćenje kretanja njegovih saradnika i tjelohranitelja.

Kod Modžtabe ta metoda zasad nije dala rezultate. Iako nije poznato koliko bi njegovo uklanjanje promijenilo tok rata, posebno ako glavnu moć u zemlji imaju vojska i Revolucionarna garda, on i dalje ima važnu ulogu u donošenju ključnih odluka.

Obavještajna mreža

Budući da elektroničko praćenje ne daje rezultate, obavještajne službe sve više se oslanjaju na takozvani HUMINT, odnosno informacije koje dolaze od ljudi na terenu.

Dio obavještajne zajednice smatra da postoji mogućnost da je Modžtaba mrtav, a da Iranska revolucionarna garda održava dojam da je živ kako bi opravdala nastavak rata sa Sjedinjenim Državama.

Prvi zadatak obavještajaca zato je potvrditi da je on uopće živ, a zatim pokušati otkriti gdje se nalazi. Kao moguće lokacije spominju se podzemni objekti u Teheranu ili vojni bunker u blizini svetog grada Koma.

Mosad traži ljude

Izraelski Mosad sada se fokusira na pronalazak ljudi koji održavaju komunikaciju s Modžtabom.

Izrael, prema navodima, ima široku mrežu kontakata unutar Irana, uključujući i građane nezadovoljne režimom.

Rami Igra, bivši šef jednog od odjela Mosada, rekao je da se Izrael suočava sa istim problemom kakav su i oni imali kada su pokušavali pronaći taoce u Gazi.

- Izrael se suočava s istim problemom kakav smo imali kada smo pokušavali pronaći taoce u Gazi. Izraelska obavještajna služba praktički je kontrolirala cijelu Gazu. Prisluškivali smo sve, gotovo da je svaki zahod bio ozvučen kako bismo otkrili gdje se drže taoci, ali ih ipak nismo pronašli. Previše smo se oslanjali na elektroničku tehnologiju, a premalo na stvarne ljude i ljudsku obavještajnu mrežu - rekao je Igra.

Prema njegovim riječima, Mojtaba možda ne koristi telefon, ali ako je živ, mora imati neki oblik komunikacije.

- Modžtaba možda ne koristi telefon, ali ako je živ, mora komunicirati na neki drugi način, makar preko papirića. Koriste više razina kurira koji prenose poruke - kaže Igra.

Dodaje da kuriri često ni sami ne znaju čije poruke prenose, ali bi upravo njihovo praćenje moglo dovesti do Modžtabe.

Najizgledniji način pronalaska

Igra smatra da je najizgledniji način pronalaska Modžtabe dolazak do osobe iz njegovog najbližeg kruga.

- Jedini pravi način da dođete do Modžtabe jest da vrbujete nekoga ko je u direktnom kontaktu s njim - kaže Igra.

- No to je iznimno teško jer svi koji mu mogu prići prolaze stroge sigurnosne provjere. Vjerovatno samo dvojica ili trojica pripadnika Revolucionarne garde uopće znaju kako stupiti u kontakt s njim - dodaje on.

Zbog toga se prate širi krugovi ljudi oko režima, njihove komunikacije i moguće veze koje bi mogle otkriti lokaciju vođe.

Mogućnost dvojnika

Dodatni problem predstavlja mogućnost da režim koristi dvojnike kako bi zaštitio Modžtabu.

Avner Avraham, bivši potpukovnik Mossada, upozorava na dvojnike.

- Koriste i dvojnike, baš kao što je radio Sadam Husein - rekao je Avraham.

On navodi da se Modžtaba stalno premješta i da različiti ljudi donose hranu i potrepštine, ali možda ni sami ne znaju služe li pravom vođi ili njegovom dvojniku.

- On što oni ne znaju jest hrane li pravog Mojtabu ili njegova dvojnika. Navečer odlaze kući uvjereni da opslužuju vrhovnog vođu, a vrlo je moguće da je riječ o lažnoj osobi - dodaje on.

Javnost nije upoznala Modžtabu

Iranska javnost još nije dobila potvrdu Modžtabinog pojavljivanja. Nije se pojavio ni na očevom pogrebu, a jedini tragovi o njegovom postojanju su službena saopćenja objavljena u njegovo ime.

Moguće obraćanje javnosti nosilo bi veliki sigurnosni rizik jer bi čak i glasovna poruka mogla otkriti tragove o uređaju, načinu snimanja ili lokaciji s koje je poslana.

Zbog toga se Modžtaba nalazi pred teškim izborom. Što duže ostaje skriven, veće su sumnje da nije živ, ali svaki pokušaj dokazivanja suprotnog može pomoći obavještajnim službama da ga lociraju.

Sumnje u američke kapacitete

Jedan bivši visoki američki dužnosnik za odbranu smatra da je Modžtaba nakon napada dodatno pojačao sigurnosne mjere.

- Upravo zato će ljudska obavještajna mreža biti važnija nego ikad u pokušaju da ga se pronađe - rekao je.

Ipak, izrazio je sumnju u sposobnosti američkog HUMINT-a u Iranu.

- Sumnjičav sam prema američkom HUMINT-u jer je Iran već četrdeset godina praktički zatvoreno područje za takve operacije. Izraelska ljudska obavještajna mreža očito je mnogo bolja, ali i ona ima svoja ograničenja - dodao je.

Šta ako ga pronađu?

Ako Mosad i CIA uspiju locirati Hamneija, tada bi političko vodstvo SAD-a i Izraela moralo odlučiti kako postupiti.

Njegovo uklanjanje ne bi nužno promijenilo odnos snaga u Iranu, posebno ako ključnu vlast već drže vojska i Revolucionarna garda. Otvorilo bi se i pitanje nasljednika te mogućnosti da novi vođa bude umjereniji ili još radikalniji.

Jedan bivši američki obavještajni dužnosnik opisao je tu dilemu.

- Mislim da smo zasad eliminirali dovoljno iranskih čelnika, osim ako ne budemo potpuno sigurni da će sadašnjeg vođu zamijeniti neko ko će doslovno dojahati na bijelom konju i Iran povesti prema demokraciji - rekao je.