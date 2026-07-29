Raste broj mrtvih poslije strašnog zemljotresa u Japanu: Djeca vrištala, jednog čovjeka ubio kran

Fumika Ono bila je u kupovini sa starijom sestrom kada je snažno podrhtavanje tla oborilo s ravnoteže, zbog čega je čučnula. Djeca su počela vrištati, dok je roba padala s polica i razbacivala se po podu.

Među najteže pogođenim objektima našao se tržni centar Aeon Mall u gradu Kašimi, koji je u trenutku zemljotresa bio ispunjen hiljadama posjetilaca. Iz kompanije su saopćili da je oko 3.000 kupaca evakuisano na parking prije nego što je u drugom dijelu centra došlo do eksplozije plina, gdje su se u tom trenutku još nalazili zaposleni.

Zemljotres jačine 7,1 stepen po Rihterovoj skali pogodio je dan ranije područje Kumamota na južnom japanskom ostrvu Kjušu. Prema podacima prefekturalnih vlasti, povrijeđene su najmanje 62 osobe, od kojih je šest zadobilo teške povrede. Strahuje se da bi broj poginulih i povrijeđenih mogao nastaviti rasti.

Broj poginulih u razornom zemljotresu koji je pogodio jugozapad Japana porastao je na najmanje 18, dok vojnici i pripadnici hitnih službi i dalje pretražuju urušene kuće i teško oštećeni tržni centar u potrazi za preživjelima zarobljenim ispod ruševina, javlja AP.

Devetnaestogodišnjakinja je bila među kupcima koji su uspjeli sigurno napustiti objekat.

Visoke temperature dodatno otežavaju spasilačke akcije, dok ekipe rade u izuzetno teškim uslovima. Još nije poznato koliko se ljudi vodi kao nestalo.

U okrugu Nujamazu srušila su se dva hramska ulaza na budističkom hramu iz 16. stoljeća. Kapije su obnovljene prije samo pet godina.

Juki Kijozumi, zamjenica glavnog sveštenika hrama, ispričala je da je zbog snažnog podrhtavanja morala puzati po podu. Neposredno prije zemljotresa vratila se kući sa sastanka i spremala nahraniti mačku.

- Ne znam čak ni da li ćemo ili kako ćemo uspjeti da ih ponovo obnovimo - rekla je dok je uklanjala oštećene ukrase i namještaj.

U tržnom centru Aeon Mall u Kašimi urušio se drugi sprat, zarobivši ljude pod ruševinama. Svjedoci su ispričali da je eksplozija gotovo jednako snažno zatresla područje kao i sam zemljotres.

Predsjednik kompanije Aeon Aki Jošida rekao je da se tri osobe i dalje vode kao nestale, dok su četiri smrtna slučaja potvrđena na mjestu nesreće.

- Veoma ozbiljno shvatamo činjenicu da je došlo do eksplozije i da su izgubljeni dragocjeni ljudski životi - rekao je Jošida na konferenciji za novinare u Kumamotu, gdje se zajedno s još dvojicom rukovodilaca duboko poklonio u znak poštovanja prema žrtvama.

Snimci japanskih medija prikazali su urušeni dio plafona tržnog centra, razbacane metalne konstrukcije i druge ostatke, dok su spasioci s kacigama i zaštitnim maskama pretraživali ruševine.

Kijoši Macunaga (74), koji živi u blizini tržnog centra, rekao je da je u trenutku zemljotresa bio u supermarketu nekoliko blokova dalje i pomislio da neće preživjeti.

Dok je gurao kolica prema kasi, tlo je počelo snažno podrhtavati. Roba je popadala s polica, a on nije mogao napraviti ni korak.

- Bio sam prestravljen - rekao je.

U obližnjem gradu Jacušinu urušavanje dimnjaka u fabrici kompanije Nippon Paper Industries usmrtilo je pet osoba, dok je sedam ljudi spašeno iz ruševina, saopćio je krizni štab prefekture Kumamoto.

Vjeruje se da su još četiri osobe ostale zarobljene.

U prvoj potvrđenoj pogibiji stranog državljanina jedan vijetnamski tehnički pripravnik poginuo je kada je na njega pao kran u fabrici u kojoj je radio, saopćila je Vlada Vijetnama. U Japan je stigao u januaru, dok je sedam drugih vijetnamskih pripravnika uspjelo sigurno napustiti fabriku.

Odvojeno od toga, jedna Vijetnamka, supruga jednog od radnika, povrijeđena je nakon što se srušio zid i zadržana je na bolničkom liječenju.

Potpuno sravnjene kuće

Vlasti Kumamota saopćile su da je gotovo 34.900 domaćinstava i dalje bez električne energije, dok oko 15.000 nema pristup tekućoj vodi.

Više od 8.800 ljudi napustilo je svoje domove i smješteno je u više od 400 prihvatnih centara, gdje se postavljaju dodatni izvori napajanja kako bi klima-uređaji mogli raditi tokom velikih vrućina.

Policijski snimci iz zraka prikazali su potpuno sravnjene kuće u pojedinim naseljima, uključujući i nekoliko objekata koji su se obrušili u obližnju rijeku.

Japanske Snage za samoodbranu pridružile su se spasilačkim ekipama u potrazi za preživjelima. U akciji učestvuju stotine profesionalnih spasilaca, među kojima su i vatrogasci s Tajvana.

- Još uvijek ima ljudi koji čekaju da budu spašeni i ovo je trka s vremenom. Učinit ćemo sve što je u našoj moći da pronađemo i spasemo što veći broj ljudi - izjavila je premijerka Sanae Takaiči.

Takaiči je dodala da vlada priprema isporuke hrane i drugih potrepština za najteže pogođena područja. Izrazila je saučešće porodicama poginulih te pozvala građane da vode računa o svom zdravlju uprkos visokim temperaturama.

Saobraćaj brzih vozova i dalje je obustavljen. Iako je Aerodrom Aso Kumamoto ponovo otvoren u srijedu, pojedine aviokompanije iz predostrožnosti su otkazale letove.

Kumamoto je već bio pogođen razornim zemljotresom 2016. godine, kada je poginulo najmanje 50 ljudi. Japan se smatra jednom od zemalja s najvećim rizikom od zemljotresa u svijetu.