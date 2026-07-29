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VJETAR OTEŽAVA GAŠENJE

Pakao u Turskoj: Vatra guta šume, evakuisani stanovnici i bolnica

Od početka ljeta vlasti i stručnjaci više puta su upozoravali da su visoke temperature

Požar u turskoj Mugli - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
A. O.

prije 48 minuta

Snažan šumski požar, koji je dodatno rasplamsao jak vjetar, zahvatio je tursku provinciju Mugla (Muğla), zbog čega je evakuisano 65 stanovnika, djelimično ispražnjena obližnja bolnica, dok spasilačke ekipe i dalje vode tešku borbu s vatrom.

Požar je najprije izbio na poljoprivrednom zemljištu u naselju Bajir (Bayır), nakon čega se, usljed jakog vjetra, proširio na obližnju šumu i zahvatio veliko područje.

U gašenju požara angažovano je pet aviona, 12 helikoptera, 35 vatrogasnih vozila, osam vozila za prvu intervenciju, 22 cisterne s vodom, 14 građevinskih mašina, 44 službena vozila i dva vozila hitne pomoći. Vatrogasci i šumarske ekipe pokušavaju staviti požar pod kontrolu iz zraka i sa zemlje, ali snažan vjetar dodatno otežava intervenciju.

Požar u Antaliji - Avaz
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Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz

Iz predostrožnosti je evakuisano 65 stanovnika iz 43 kuće koje se nalaze u blizini požarišta. Državna bolnica Sejdikemer (Seydikemer), udaljena oko dva i po kilometra od zahvaćenog područja, evakuisala je odjele intenzivne i palijativne njege.

Gradonačelnik provincije Mugla Ahmet Aras izjavio je da jaki udari vjetra ozbiljno otežavaju napore da se požar stavi pod kontrolu. Zbog vatrene stihije ranije je bila zatvorena i glavna saobraćajnica koja prolazi tim područjem.

Požar u Balikesiru. Anadolija

Vatrogasci se u isto vrijeme bore i s požarima u drugim dijelovima Turske, uključujući susjednu provinciju Antalija (Antalya), gdje je iz predostrožnosti evakuisan određeni broj kuća za odmor.

Novi šumski požar izbio je i u okrugu Kumludža (Kumluca) u Antaliji. Vatra je planula u naselju Jazir (Yazır), a uzrok još nije utvrđen. Požar se gasi uz pomoć brojnih vatrogasnih vozila i helikoptera.

Od početka ljeta vlasti i stručnjaci više puta su upozoravali da su visoke temperature, dugotrajna suša i snažni vjetrovi značajno povećali rizik od izbijanja šumskih požara širom zemlje.

# POŽAR
# TURSKA
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