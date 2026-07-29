Pakao u Turskoj: Vatra guta šume, evakuisani stanovnici i bolnica

Snažan šumski požar, koji je dodatno rasplamsao jak vjetar, zahvatio je tursku provinciju Mugla (Muğla), zbog čega je evakuisano 65 stanovnika, djelimično ispražnjena obližnja bolnica, dok spasilačke ekipe i dalje vode tešku borbu s vatrom.

Požar je najprije izbio na poljoprivrednom zemljištu u naselju Bajir (Bayır), nakon čega se, usljed jakog vjetra, proširio na obližnju šumu i zahvatio veliko područje.

U gašenju požara angažovano je pet aviona, 12 helikoptera, 35 vatrogasnih vozila, osam vozila za prvu intervenciju, 22 cisterne s vodom, 14 građevinskih mašina, 44 službena vozila i dva vozila hitne pomoći. Vatrogasci i šumarske ekipe pokušavaju staviti požar pod kontrolu iz zraka i sa zemlje, ali snažan vjetar dodatno otežava intervenciju.