Pakao u Turskoj: Vatra guta šume, evakuisani stanovnici i bolnica

Snažan šumski požar, koji je dodatno rasplamsao jak vjetar, zahvatio je tursku provinciju Mugla (Muğla), zbog čega je evakuisano 65 stanovnika, djelimično ispražnjena obližnja bolnica, dok spasilačke ekipe i dalje vode tešku borbu s vatrom.
Požar je najprije izbio na poljoprivrednom zemljištu u naselju Bajir (Bayır), nakon čega se, usljed jakog vjetra, proširio na obližnju šumu i zahvatio veliko područje.
U gašenju požara angažovano je pet aviona, 12 helikoptera, 35 vatrogasnih vozila, osam vozila za prvu intervenciju, 22 cisterne s vodom, 14 građevinskih mašina, 44 službena vozila i dva vozila hitne pomoći. Vatrogasci i šumarske ekipe pokušavaju staviti požar pod kontrolu iz zraka i sa zemlje, ali snažan vjetar dodatno otežava intervenciju.
Iz predostrožnosti je evakuisano 65 stanovnika iz 43 kuće koje se nalaze u blizini požarišta. Državna bolnica Sejdikemer (Seydikemer), udaljena oko dva i po kilometra od zahvaćenog područja, evakuisala je odjele intenzivne i palijativne njege.
Gradonačelnik provincije Mugla Ahmet Aras izjavio je da jaki udari vjetra ozbiljno otežavaju napore da se požar stavi pod kontrolu. Zbog vatrene stihije ranije je bila zatvorena i glavna saobraćajnica koja prolazi tim područjem.
Vatrogasci se u isto vrijeme bore i s požarima u drugim dijelovima Turske, uključujući susjednu provinciju Antalija (Antalya), gdje je iz predostrožnosti evakuisan određeni broj kuća za odmor.
Novi šumski požar izbio je i u okrugu Kumludža (Kumluca) u Antaliji. Vatra je planula u naselju Jazir (Yazır), a uzrok još nije utvrđen. Požar se gasi uz pomoć brojnih vatrogasnih vozila i helikoptera.
Od početka ljeta vlasti i stručnjaci više puta su upozoravali da su visoke temperature, dugotrajna suša i snažni vjetrovi značajno povećali rizik od izbijanja šumskih požara širom zemlje.