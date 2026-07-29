Bagdad upozorava: Napadi SAD-a i Saudijske Arabije su kršenje suvereniteta Iraka

Vlada Iraka oštro je osudila zračne napade koje su Sjedinjene Američke Države i Saudijska Arabija izvele na iračkoj teritoriji, ocijenivši ih kao ozbiljno kršenje suvereniteta zemlje.

U saopćenju iračke vlade navodi se da su napadi izvedeni u trenutku kada vlasti još provjeravaju navode o ranijim napadima na teritoriju Saudijske Arabije. Bagdad je poručio da će poduzeti pravne i diplomatske korake kako bi zaštitio svoja prava pred međunarodnim institucijama.

Sigurnosni odgovor

Iračko Vijeće za nacionalnu sigurnost dobilo je zadatak da pripremi sveobuhvatan plan odgovora na, kako je navedeno, svako buduće narušavanje teritorijalnog integriteta zemlje. Ministarstvu vanjskih poslova naloženo je da dokumentuje incident i pokrene aktivnosti u skladu s međunarodnim pravom.

Vlada Iraka naglasila je da je odgovor na napade isključiva nadležnost državnih institucija te pozvala sve strane na uzdržanost kako bi se spriječila nova destabilizacija regije.

Nove tenzije

Napadi SAD-a i Saudijske Arabije uslijedili su nakon napada oružanih grupa povezanih s Iranom na američke snage i saudijska energetska postrojenja. Prema navodima iračkih Narodnih mobilizacijskih snaga, u napadima je poginulo najmanje 20 ljudi, dok je 32 povrijeđeno.

Mete udara, prema dostupnim informacijama, bili su logistički objekti i skladišta oružja. Za sada nije poznato kakav će biti konkretan odgovor Bagdada, ali iračke vlasti poručuju da neće dozvoliti postupke koji ugrožavaju sigurnost i suverenitet zemlje.

Irak je vjerski i politički podijeljena zemlja, a većina šita podržava Iran.