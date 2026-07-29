CENTCOM: Uz podršku SAD-a kroz Hormuz prevezeno 500 miliona barela nafte

Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) saopćila je u srijedu da su američke snage pomogle oko 1.000 brodova i prevozu 500 miliona barela sirove nafte kroz Hormuški moreuz od početka maja, prenosi Anadolu.

- Činjenica: Hormuški moreuz je međunarodni plovni put - napisao je CENTCOM na američkoj društvenoj mreži X.

- IRGC nema ovlaštenje da diktira rute za slobodan i otvoren protok saobraćaja - navodi se, aludirajući na Korpus islamske revolucionarne garde Irana.

CENTCOM je reagovao na ono što je opisao kao kontinuirane tvrdnje IRGC-a da bi međunarodni pomorci trebali koristiti samo rute koje preferiraju iranske snage.

Američka vojska je navela da je IRGC nedavno prijetio i pokušao napasti trgovačke brodove i nedužne pomorce koji prolaze kroz Hormuški moreuz.

- Trgovački brodovi nastavljaju koristiti moreuz uz vojno-pomorsku podršku SAD-a - saopćio je CENTCOM.

Tenzije između SAD-a i Irana eskalirale su posljednjih sedmica, pri čemu su američke snage izvodile napade na Iran, dok je Teheran odgovarao gađanjem američkih vojnih objekata i opreme u zemljama širom regije.