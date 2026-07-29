Trampov rejting drastično pao među glasačima koji su ga najviše podržavali

Podrška američkom predsjedniku Donaldu Trampu među bijelim biračima pala je na najnižu razinu otkako je ponovo preuzeo dužnost, pokazalo je najnovije istraživanje CNN-a i agencije SSRS. Rezultati ukazuju na sve veće nezadovoljstvo među grupom birača koja je godinama bila jedan od glavnih oslonaca njegove političke podrške.

Prema istraživanju, Trampov neto rejting među bijelim biračima, koji predstavlja razliku između onih koji odobravaju i onih koji ne odobravaju njegov rad, iznosi minus 20 postotnih bodova, što je najniža vrijednost zabilježena tokom njegovog predsjedničkog mandata.

Ukupna podrška njegovom radu iznosi 34 posto, dok 66 posto ispitanika ne odobrava način na koji obavlja funkciju. Time je dosegnuo najnižu razinu podrške u političkoj karijeri, jednaku onoj iz januara 2021. godine, nakon nereda u američkom Kapitolu.

Ipak, neto rejting sada iznosi minus 32 boda, što je lošiji rezultat nego nakon događaja 6. januara 2021. godine, kada je iznosio minus 28 bodova.

Veliko nezadovoljstvo

Istraživanje pokazuje da su građani posebno nezadovoljni načinom na koji predsjednik upravlja ekonomijom, inflacijom, rastom cijena goriva te krizom povezanom s Iranom.

Samo 25 posto ispitanika odobrava njegov način upravljanja inflacijom, 21 posto njegov pristup cijenama goriva, a 28 posto njegovu politiku prema Iranu.

Oko dvije trećine Amerikanaca smatra da su Trampove ekonomske politike pogoršale stanje ekonomije, dok jednako toliko ispitanika smatra da su njegove odluke povezane s Iranom naštetile interesima Sjedinjenih Američkih Država.

Samo četvrtina ispitanika vjeruje da predsjednik ima jasan plan za rješavanje krize s Iranom.

Anketa također pokazuje da 73 posto Amerikanaca smatra da Tramp ne posvećuje dovoljno pažnje najvažnijim problemima zemlje, dok samo 27 posto vjeruje da su njegovi prioriteti ispravni.

Oko tri četvrtine ispitanika ocjenjuje da predsjednik nije dovoljno upoznat sa svakodnevnim problemima običnih građana, a dvije trećine smatra da lične interese stavlja ispred interesa države.

Pad podrške vidljiv je i među republikanskim biračima. Trampovo odobravanje unutar Republikanske stranke palo je na 78 posto, što je najniži nivo tokom njegovog mandata.

Istovremeno je značajno oslabila i podrška nastavku njegovog drugog mandata. Samo 19 posto republikanaca izjavilo je da optimistično gleda na godine koje dolaze, u poređenju s 38 posto prošlog proljeća.

Negativne ocjene za poteze u Vašingtonu

Istraživanje pokazuje i rast kritika prema pojedinim predsjednikovim projektima u Vašingtonu. Većina ispitanika negativno ocjenjuje planove izgradnje nove plesne dvorane u Bijeloj kući i druge građevinske zahvate povezane s administracijom, dok ih pozitivno ocjenjuje svega 17 posto građana.

Također, 57 posto ispitanika smatra negativnom činjenicu da je Tramp tokom predsjedničkog mandata zaradio više od dvije milijarde dolara, dok samo sedam posto to smatra pozitivnim.

Glasnogovornik Bijele kuće Dejvis Ingol odbacio je rezultate ankete, poručivši da nijedan američki predsjednik nije ostvario više za građane od Donalda Trampa te da administracija nastavlja raditi na otvaranju novih radnih mjesta, smanjenju inflacije i povećanju dostupnosti stanovanja.

Anketu su CNN i SSRS proveli od 23. do 27. jula na reprezentativnom uzorku od 1.225 odraslih osoba u Sjedinjenim Američkim Državama. Statistička greška istraživanja iznosi plus ili minus 3,2 postotna boda.