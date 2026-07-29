Istraga jezivog zločina otkrila potresne poruke: Sonja platila da ode u SAD da bi je tamo ubili?

Sada su objavljeni novi detalji o posljednjim satima njenog života, koje njena porodica vjerovatno nikada nije željela saznati. Mlada profesorica muzike iz Portsmuta, prema navodima istrage, doživjela je težak užas prije nego što je ubijena hiljadama kilometara daleko od svog doma u Engleskoj.

Britanka Sonja Ekselbi (32) doputovala je prošlog oktobra na Floridu kako bi se sastala s muškarcem kojeg je upoznala putem interneta, a samo dva dana kasnije pronađena je mrtva u plitkom grobu u šumi.

Sonja je, prema tvrdnjama istražitelja, bila svjesna da joj se približava kraj. Dok je bila zaključana u kući u šumovitom dijelu Floride, uspjela je poslati potresnu posljednju poruku prijatelju dok se muškarac koji ju je držao zatočenu tuširao.

- Mislila sam da će to uraditi brzo i da neće dati mom umu vremena da razmišlja... Moje vrijeme je isteklo - napisala je.

Ubrzo nakon toga izbodena je nožem, a njeno tijelo nekoliko dana kasnije pronađeno je u plitkom grobu pored guste šume.

Za njenu otmicu i ubistvo optužen je 53-godišnji Dvejn Hol, bivši dostavljač pizze, s kojim se Sonja upoznala putem fetiš stranice. Suđenje bi trebalo početi kasnije ove godine, a ukoliko bude proglašen krivim, mogao bi se suočiti sa smrtnom kaznom. On negira optužbe.

Sama platila put u SAD

Slučaj je dodatno šokirao javnost zbog tvrdnji istražitelja da je Sonja dobrovoljno doputovala u Sjedinjene Američke Države i čak platila muškarcu koji ju je, kako se sumnja, kasnije ubio.

U policijskom izvještaju navodi se da je na njenom računaru pronađen dokaz da je na internetu tražila osobe koje bi bile spremne da je "nasilno ubiju". Istražitelji tvrde da je planirala put u Ameriku kako bi bila "seksualno zlostavljana, mučena i ubijena".

Porodica teško prihvata takve tvrdnje. Poznato je da se Sonja godinama borila s ozbiljnim psihičkim problemima i depresijom, ali njeni najbliži i dalje ne mogu razumjeti kako je završila u takvoj situaciji.

Za porodicu, Sonja nije bila osoba iz policijskih spisa, već djevojka koju su zvali "Jagnje" zbog njene blage naravi.

Usvojena je sa godinu dana zajedno s mlađom sestrom, odrasla je u Portčesteru u Hempširu, a kasnije je obnovila kontakt s biološkom majkom i četvero starije braće i sestara. Pjevala je u horu, svirala klavir, flautu i gitaru, a prijatelji je pamte kao tihu, ljubaznu i nasmijanu djevojku.

"Bila je prelijepa iznutra i izvana. Uvijek je grlila najjače. Bila je osoba koja nikada nije osuđivala druge. Toliko je voljela životinje da je postala veganka jer nije mogla podnijeti pomisao da bilo koje biće pati", navela je porodica u emotivnoj oproštajnoj poruci.

Godinama se borila s depresijom

Tokom studija Sonjino psihičko stanje počelo se ozbiljno pogoršavati. Napustila je fakultet, povukla se iz društvenog života i sve više vremena provodila na internetu. Do 2023. godine gotovo da nije izlazila iz stana u Portsmutu. Porodici je priznala da posjećuje forume posvećene samoubistvu.

U tom periodu preko ekstremne fetiš stranice upoznala je muškarca koji je koristio nadimak "alphasadist". Iza tog profila krio se Dvejn Hol, automehaničar s Floride, koji je živio sa teško bolesnom suprugom.

Njih dvoje počeli su razmjenjivati seksualne i suicidalne fantazije, a Hol je s vremenom preuzeo sve veću kontrolu nad njom, dajući joj svakodnevne upute kako da se ponaša.

Policija jednom već spriječila put

U augustu 2024. godine Sonja je putem aplikacije Telegram organizirala put u SAD kako bi upoznala muškarce za koje je vjerovala da će ostvariti njene mračne fantazije. Jedan blizak prijatelj tada je alarmirao policiju u Hempširu, koja joj je privremeno oduzela telefon i računar kako bi spriječila put.

Ipak, nekoliko mjeseci kasnije ponovo je stupila u kontakt s Holom.

Platila njegov dug

Tokom jednog telefonskog razgovora Hol joj je rekao da duguje 10.000 dolara američkoj poreznoj službi. Prema dokumentima istrage, Sonja mu je ponudila 4.000 dolara kako bi otplatio dio duga, a zauzvrat joj je, kako je on rekao, pomogao da se "oslobodi okova ljudskosti".

Dana 10. oktobra prošle godine odletjela je iz Londona u Gejnsvil na Floridi. Iako je kupila i povratnu kartu za tri dana kasnije, po dolasku ju je na aerodromu sačekao Hol.

Dok je Sonja letjela prema SAD-u, Hol je kupio lopatu, uže dugo oko 15 metara, sredstvo za čišćenje oružja, padobranski kanap i dezodorans u spreju.

Kasnije je otkriveno da je pokušano više transakcija njenim bankovnim karticama, a jedna uplata od 1.200 dolara uspješno je izvršena za usluge njegove firme za pomoć na putu.

Jeziva posljednja poruka

Izvještaj šerifa okruga Marion sadrži i posljednju poruku koju je Sonja poslala prijatelju putem aplikacije Discord.

- Žao mi je, stalno mi uzima telefon jer mi ne vjeruje. Jasno mi je rekao da nema izlaza osim ako ja ne upucam njega. Razmišljala sam o tome sinoć. Ne mogu nikoga ubiti. Pokazao mi je kako da koristim pištolj i gdje da pucam. Toliko sam uplašena, slomljena i u tolikom bolu... Sve što mogu jeste da ležim ovdje i radim ono što on želi. Žao mi je... Ne znam ni šta pišem. Moram da požurim. Moje vrijeme je isteklo - pisalo je u poruci.

Snimio "dokaz pristanka"

Sljedećeg dana Hol je snimio četverominutni video u kojem Sonja, vidno preplašena i s modricama po licu, vratu i tijelu, klima glavom dok odgovara na njegova pitanja. On od nje traži da potvrdi da je dobrovoljno doputovala kako bi umrla i da je niko nije prisilio na to.

Video je obrisao tri sekunde nakon snimanja, ali ga je policija kasnije uspjela vratiti.

Kada je kasnije ispitan, Hol je tvrdio da je Sonja izgledala potišteno jer je bila "razočarana što nije želio da je zlostavlja".

Tijelo pronađeno u plitkom grobu

Dana 12. oktobra Hol je otišao u prodavnicu građevinskog materijala, kupio plastičnu ceradu, a zatim se odvezao do zabačenog puta pored guste šume. GPS podaci pokazali su da je na toj lokaciji ostao oko sat vremena.

Pet dana kasnije policijski psi upravo su tu pronašli Sonjino tijelo zakopano u plitkom grobu.

Obdukcija je pokazala da je izbodena četiri puta. Njena krv pronađena je na njegovom nožu sa sječivom dugim oko 18 centimetara.

Prema navodima medija, Hol je u zatvoru telefonom razgovarao sa suprugom Džindžer Stajn.

U transkriptima razgovora rekao joj je: "Mislim da se više nikada neću vratiti kući", a potom dodao: "Trebao nam je novac, ali ne ovoliko".

Iako je priznao da "u jednostavnom smislu nema odbranu", tvrdio je da nije uradio ništa loše.

- Pokušavao sam pomoći nekome. Nisam čudovište kakvim me predstavljaju. Pokušao sam Sonji dati ono što je željela, sa saosjećanjem i ljubavlju - rekao je supruzi.

Njeni najbliži poručuju da ne žele da Sonju pamte po načinu na koji je umrla.

- Znamo da život prema tebi nije uvijek bio blag, ali tvoj život je bio mnogo više od borbi koje si vodila. Važno nam je da te ljudi pamte po tome kakva si bila. Bila si duboko voljena i zauvijek ćeš biti voljena. Nedostaješ nam više nego što riječi mogu opisati", navela je porodica.