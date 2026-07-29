Užas kod kamenoloma: Djeca golim rukama kopala da spase drugaricu koju je tona pijeska zatrpala na plaži

Djevojčica je stajala na litici visokoj oko 10 metara kada je iznenada počelo urušavanje tla. Nakon toga pala je s velike visine u vodu, a potom ju je zatrpala velika količina pijeska.

Trinaestogodišnja djevojčica poginula je nakon što se u starom kamenolomu Lebjažinski kod Nižnjeg Tagila na nju obrušilo nekoliko tona pijeska dok su se djeca kupala u jezeru kako bi se rashladila.

Prije tragedije njeni prijatelji skakali su u neuređeno jezero kako bi plivali. Ona je prišla ivici litice kako bi ih posmatrala, kada se tlo iznenada počelo obrušavati. Uslijedili su potresni trenuci, a njeni vršnjaci pokušali su učiniti sve kako bi spasili svoju prijateljicu.

- Prijatelji nastradale djevojčice i ljudi koji su se zatekli u blizini pokušali su sami da je iskopaju iz pijeska, ali nisu uspjeli - rekli su očevici tragedije.

Djeca su oko 20 minuta pokušavala pronaći djevojčicu, a zatim je došlo do novog urušavanja.

Djevojčicu nisu uspjeli izvući ni očevici ni pripadnici Ministarstva za vanredne situacije koji su ubrzo stigli na mjesto nesreće. Potraga za njenim tijelom ušla je u peti dan.

Tijelo i dalje zatrpano

Tijelo tinejdžerice i dalje se nalazi zatrpano ispod slojeva pijeska i vode, dok njeni roditelji od 24. jula posmatraju jezero u kojem ronioci iznova pretražuju dno.

Ni danas nije bilo moguće angažirati tešku mehanizaciju. Na tom području palo je rekordno mnogo kiše, a zemljište je i dalje natopljeno vodom.

U početku su se spasilačke ekipe plašile ući u kamenolom jer je postojala opasnost od novog urušavanja. Sličan incident dogodio se samo sat vremena prije tragedije, kada se veliki dio obale odlomio i zajedno sa stvarima kupača skliznuo u vodu.

Tinejdžeri su tada uspjeli na vrijeme izaći iz opasnog područja. Ostaje pitanje jesu li poginula djevojčica i njeni prijatelji znali da je dio kamenoloma već bio urušen prije njihovog dolaska. Njihovi poznanici tvrde da jesu.

Ipak, nije jasno zbog čega su odlučili rizikovati. Prema svjedočenjima, djevojčica je posmatrala prijatelje koji su izvodili vratolomije neposredno uz rub obale, na mjestu gdje se već pojavila velika pukotina.