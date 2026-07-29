Muzičar uhapšen zbog nepodnošljive buke: Komšije tvrde da ih je godinama terorisao, policija mu zaplijenila 40 gitara

Muzičar iz Kjota, na japanskom otoku Honšu, uhapšen je zbog sumnje da je više od sedam godina uznemiravao komšije glasnim sviranjem gitare i puštanjem muzike.

K. J. (61) navodno je od 2019. godine gotovo svakodnevno svirao različite gitare i puštao radio te drugu muziku veoma glasno, čime je, prema navodima policije, narušavao mir, san i zdravlje ljudi koji žive u njegovoj blizini.

Tri osobe, u dobi između 60 i 80 godina, prijavile su da su zbog buke imale probleme s nesanicom i depresijom, dok je još jedan komšija naveo da je razvio stalno zujanje u ušima, poznato kao tinitus.

- Bilo je užasno jer su se tokom cijelog dana svi mogući zvukovi miješali - izjavio je jedan od komšija za agenciju Kjodo.

Policija je saopćila da ranija upozorenja nisu promijenila ponašanje muškarca, ali da su komšije na kraju dostavile dovoljno dokaza za njegovo hapšenje.

Tokom pretresa stana policija je zaplijenila više od 40 gitara, među kojima veliki broj električnih, kao i CD uređaje, radio-kasetofone i pojačala.

Istražitelji su izmjerili nivo buke veći od 80 decibela u okolini njegove kuće, što gradske vlasti uspoređuju s bukom koja se čuje unutar voza u pokretu.