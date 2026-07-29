Video / Izraelske snage srušile 120 godina staru palestinsku kuću: Tvrdili da nema građevinsku dozvolu

Izraelske snage srušile su u nedjelju kuću staru 120 godina u selu Ni'lin kod Ramallaha na okupiranoj Zapadnoj obali.

Izraelske vlasti saopćile su da je objekt srušen jer nije imao potrebne građevinske dozvole, iako je kuća izgrađena desetljećima prije uspostavljanja izraelske okupacije.

Vlasnik kuće Sadam Nafe'a rekao je da su izraelske snage došle bez prethodne najave dok se nalazio na poslu te počele rušiti njegov dom.

- Kako Izrael može zahtijevati građevinsku dozvolu za kuću koja je izgrađena decenijama prije nego što je Država Izrael uopće postojala? - upitao je palestinski novinar Ihab Hasan.

Od 2023. godine desetine hiljada civila prisilno su raseljene zbog nasilja izraelske vojske i doseljenika. Prema podacima Ujedinjenih nacija, rušenje palestinskih kuća i drugih objekata tokom 2025. godine dovelo je do raseljavanja više od 1.700 Palestinaca.