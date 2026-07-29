Tramp upozorio Netanjahua na opasnost rata s Iranom: "Visoke cijene energije prijete svijetu

Američki predsjednik Donald Tramp izrazio je zabrinutost zbog ozbiljnih posljedica koje rat na Bliskom istoku može imati po globalne finansijske sisteme tokom sastanka s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u Ovalnom uredu, objavio je u srijedu Axios.

Pozivajući se na izraelskog zvaničnika, izvještaj navodi da je Tramp naglasio kako sukobi i visoke cijene energije predstavljaju prijetnju međunarodnoj trgovini.

Netanjahu je odgovorio tvrdnjom da Teheran koristi svoj uticaj nad Hormuškim moreuzom kao posljednji preostali adut za iznuđivanje ustupaka od Vašingtona.

Iako je izraelski premijer priznao zabrinutost američkog predsjednika zbog mogućeg globalnog ekonomskog usporavanja, pozvao je na nastavak pomorske blokade kako bi se dodatno pojačao finansijski pritisak na Iran, navodi se u izvještaju.

Posjeta je održana u trenutku vidljivih nesuglasica između dvojice lidera. Tramp je nedavno kritikovao Netanjahua zbog javnog iznošenja zabrinutosti u vezi s iranskim nuklearnim postrojenjima umjesto da o tome razgovaraju privatno. Također je odbacio njegovo protivljenje američkoj prodaji borbenih aviona Turskoj, naglašavajući da niko neće diktirati američki izvoz oružja.

Uprkos razlikama, Tramp je u ponedjeljak izjavio da su njihovi stavovi o Iranu “prilično bliski”, uz napomenu da postoje “male razlike” u pristupu.