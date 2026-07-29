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OPASAN INCIDENT

Video / Užas u Rusiji: Dijete nagovorilo vojnika da baci bombu, on ga poslušao!

U ruskom gradu Kazanju dogodio se bizaran incident koji je mogao završiti tragično

Vojnik bacio bombu pred djecom. Platforma X

M. Až.

prije 45 minuta

U ruskom gradu Kazanju dogodio se bizaran incident koji je mogao završiti tragično, kada se vojnik vratio kući s ratišta, a djeca iz komšiluka zatražila od njega da im pokaže kako izgleda rukovanje ručnom bombom.

On je bez razmišljanja izvadio pravu bombu, izvukao osigurač i bacio je direktno pred djecu.

Srećom, niko od prisutnih nije povrijeđen, ali je u snažnoj eksploziji oštećeno nekoliko parkiranih automobila.

# VOJNIK
# RUSIJA
# BOMBA
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