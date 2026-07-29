Tramp nastavlja sudsku borbu: Žalba na presudu zbog klevete stigla pred Vrhovni sud, evo šta sada traži vrh SAD-a

Advokati američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) danas su Vrhovnom sudu Sjedinjenih Američkih Država podnijeli žalbu kojom traže poništavanje presude prema kojoj novinarki E. Džin Kerol (E. Jean Carroll) treba isplatiti 83,3 miliona dolara (oko 73,2 miliona eura) zbog klevete izrečene 2019. godine, kada je negirao njene tvrdnje da ju je silovao sredinom 1990-ih u garderobi robne kuće na Menhetnu (Manhattanu).

Prvi slučaj u historiji SAD

Trampovi advokati zatražili su od Vrhovnog suda da preispita odluku nižih sudova, tvrdeći da je pogrešno odbijen njegov poziv na predsjednički imunitet kao zaštitu od tužbe koju je podnijela Kerol, prenosi Reuters.

Odvojenu žalbu podnijelo je i Ministarstvo pravde SAD-a, navodeći da savezni zakon omogućava da Vlada Sjedinjenih Američkih Država bude zamijenjena kao tužena strana ukoliko se predsjednik pozove na predsjednički imunitet. Niži sudovi ranije su odbacili taj argument.

Republikanski predsjednik osporava i odluku Drugog apelacionog suda u Njujorku (New Yorku), koji je potvrdio presudu prema kojoj Kerol pripada višemilionska odšteta.

– Ovo je prvi slučaj u historiji naše zemlje u kojem je predsjednik proglašen odgovornim za naknadu štete zbog izjava datih dok je bio na funkciji. Ipak, potvrđujući presudu od 83,3 miliona dolara, Drugi apelacioni sud nije ni razmotrio da li se predsjednički imunitet primjenjuje na navodno klevetničke izjave predsjednika Trampa – naveli su njegovi advokati u žalbi.

Spor iz 2019. godine

Vrhovni sud SAD-a je prošle godine presudio da bivši predsjednici imaju širok imunitet od krivičnog gonjenja za službene radnje poduzete tokom mandata, ali se slučaj Džin Kerol vodi kao građanska parnica.

Trampova žalba uslijedila je mjesec nakon što je Vrhovni sud odbio razmatrati njegov zahtjev za poništenje druge presude, prema kojoj Kerol treba isplatiti pet miliona dolara zbog seksualnog zlostavljanja i klevete vezane za izjave koje je dao 2022. godine, nakon isteka predsjedničkog mandata.

Spor između Trampa i bivše kolumnistkinje modnog magazina "Elle" traje od 2019. godine, kada je Kerol u memoarima tvrdila da ju je Tramp silovao oko 1996. godine u garderobi robne kuće Bergdorf Goodman na Menhetnu.

Tramp je od početka negirao optužbe, tvrdeći da Kerol iznosi neistine kako bi promovirala svoje memoare. U javnosti je, između ostalog, izjavio da ona "nije njegov tip", zbog čega ga je Kerol iste godine tužila za klevetu.