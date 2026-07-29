Video / Ukrajina pogodila jednu od najvećih ruskih rafinerija: Izbio veliki požar, ima i povrijeđenih

Ukrajinske snage tokom noći pogodile su rafineriju nafte u Rjazanju, jednu od najvećih u Rusiji, u novom napadu duboko na ruskoj teritoriji.

Ukrajina gotovo svakodnevno izvodi napade dronovima dugog dometa i raketama na rusku naftnu infrastrukturu, koristeći domaće naoružanje, s ciljem slabljenja ruskih energetskih kapaciteta.

U napadu izbio je požar u rafineriji u Rjazanju, koja ima kapacitet prerade oko 17 miliona tona nafte godišnje i proizvodi benzin, dizel, avionsko gorivo i druge naftne derivate, saopćio je Generalštab ukrajinske vojske. Rafinerija se nalazi oko 400 kilometara od ukrajinske granice.