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ŽESTOK UDAR

Video / Ukrajina pogodila jednu od najvećih ruskih rafinerija: Izbio veliki požar, ima i povrijeđenih

Ukrajina gotovo svakodnevno izvodi napade dronovima dugog dometa i raketama na rusku naftnu infrastrukturu

Ukrajina pogodila jednu od najvećih ruskih rafinerija. Platforma X

M. Až.

prije 25 minuta

Ukrajinske snage tokom noći pogodile su rafineriju nafte u Rjazanju, jednu od najvećih u Rusiji, u novom napadu duboko na ruskoj teritoriji.

Ukrajina gotovo svakodnevno izvodi napade dronovima dugog dometa i raketama na rusku naftnu infrastrukturu, koristeći domaće naoružanje, s ciljem slabljenja ruskih energetskih kapaciteta.

U napadu izbio je požar u rafineriji u Rjazanju, koja ima kapacitet prerade oko 17 miliona tona nafte godišnje i proizvodi benzin, dizel, avionsko gorivo i druge naftne derivate, saopćio je Generalštab ukrajinske vojske. Rafinerija se nalazi oko 400 kilometara od ukrajinske granice.

Guverner Rjazanja Pavel Malkov izjavio je da je nakon napada dronovima šest osoba prevezeno u bolnicu. Dodao je da su krhotine oborenih dronova izazvale požare na industrijskim lokacijama.

- Rusija mora osjetiti da će svaki dan ovog rata za nju imati sve veću cijenu. Moramo oslabiti agresora i održati pritisak kako bismo ovaj rat priveli kraju - napisao je Volodimir Zelenski u objavi na društvenim mrežama.

Napad je izveden samo nekoliko sati nakon jučerašnje posjete ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Vašingtonu.

# RUSIJA
# UKRAJINA
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